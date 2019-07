Rekordowy wynik polsatnews.pl w czerwcu. Zobacz najpopularniejsze teksty i wideo

Miło nam poinformować, że portal polsatnews.pl odwiedziło w czerwcu ponad 3,1 miliona użytkowników, dzięki którym strona zanotowała prawie 11 milionów odsłon. To najlepsze wyniki od początku istnienia naszego serwisu. Tylko w porównaniu z majem liczba wyświetleń wzrosła o ponad 3 miliony a o ponad milion liczba unikalnych użytkowników.

Dużym zainteresowaniem internautów cieszyły się materiały wideo publikowane na stronach portalu polsatnews.pl, które uzyskały 2,3 miliona wyświetleń i zostały obejrzane przez 1,1 miliona unikalnych użytkowników. W obu przypadkach oznacza to dwukrotny wzrost statystyk serwisu w porównaniu z danymi z maja 2019.

Czytelnicy polsatnews.pl śledzili na bieżąco najświeższe informacje dotyczące szokującej zbrodni w Mrowinach, gdzie zamordowano 10-letnią Kristinę.

Największym zainteresowaniem internautów cieszył się artykuł o "przywitaniu" przez więźniów Jakub A., podejrzanego o zabójstwo dziewczynki. To, jak osadzeni zareagowali na przewiezienie go do aresztu zarejestrowały kamery Polsat News. Nagranie na naszym portalu wyświetlono ponad 300 tysięcy razy.

Poruszająca była również rozmowa z małżeństwem, które w lesie znalazło ciało Kristiny.

Internauci szeroko komentowali także inną głośną sprawę z czerwca, czyli śmierć małego Szymona, który w warszawskim szpitalu przy ul. Niekłańskiej został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Informacja ta została udostępniona na Facebooku ponad 1000 razy i doczekała się prawie 800 komentarzy.

Użytkownicy portalu chętnie czytali również historię bohaterskiego kierowcy z Ukrainy, który nie wahał się wyciągać ludzi z płonących aut po tragicznym wypadku na A6. Mężczyzna uratował trzy osoby, a później został uhonorowany przez samorząd.

Informacje od czytelników, zaskakujące nagranie z fotopułapki

Dzięki naszym użytkownikom, jako pierwsi, poinformowaliśmy o zawalonym molo na zalewie w Siemiatyczach. Pierwsze informacje oraz zdjęcia na ten temat otrzymaliśmy za pośrednictwem naszej platformy "Twój news" - zachęcamy do wysyłania informacji, zdjęć, czy filmów, które później mogą się ukazać na naszym portalu oraz na antenie Polsat News i w "Wydarzeniach".

W czerwcu relacjonowaliśmy również dramatyczne wydarzenia podczas pokazów lotniczych w Płocku, gdzie w trakcie wykonywania akrobacji zginął pilot, co zarejestrowała kamera Polsat News.

Innym tematem, który cieszył się dużą popularnością m.in. w mediach społecznościowych była sprawa nieproszonych gości, którzy pojawili się na prywatnej działce pod Zgierzem. Właściciel terenu, za pomocą fotopułapki, chciał dowiedzieć się, kto zaśmieca las, a w rezultacie nagrał coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Zobacz wideo.

Wzrost oglądalności "Wydarzeń" i Polsat News

W czerwcu bardzo dobrymi wynikami mogą się również pochwalić "Wydarzenia" oraz kanał Polsat News.

Główne wydanie "Wydarzeń" emitowane codziennie o godzinie 18:50 śledziło w czerwcu łącznie na antenie Polsatu i Polsatu News średnio prawie 1,7 miliona widzów co przełożyło się na 17,5 proc. udziałów grupie 4+ oraz 18,8 proc. w grupie komercyjnej. W porównaniu z czerwcem 2018 oznacza to wzrost udziałów wśród wszystkich badanych o 7 proc. i aż o 18 proc. w grupie 16-49! Spośród głównych wydań programów informacyjnych największych stacji w Polsce tylko "Wydarzenia" mogą się pochwalić aż tak wysokim wzrostem udziałów w obu grupach.

Bardzo dobre wyniki oglądalności w czerwcu uzyskało również popołudniowe wydanie "Wydarzeń", które w poprzednim miesiącu oglądało średnio ponad 1,1 miliona widzów co przełożyło się na 16,7 proc. udział w widowni telewizyjnej w grupie 4+ oraz 19,4 proc. udziałów w grupie 16-49. W przypadku grupy komercyjnej „Wydarzenia 15:50” uzyskały aż o 19% lepszy wynik w porównaniu z analogicznym miesiącem w roku ubiegłym.

Sama stacja Polsat News również może pochwalić się wzrostem udziałów w ujęciu rok do roku. W przypadku grupy wszystkich badanych kanał informacyjny uzyskał wynik lepszy o 3 proc., a w grupie komercyjnej o 9 proc.

