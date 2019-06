Zmarł 11-miesięczny Szymonek. Został odłączony od aparatury podtrzymującej życie

11-miesięczny Szymonek, który trafił w styczniu do Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, został we wtorek odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Taką decyzję po konsylium lekarze mieli podjęli wbrew woli rodziców. Dziecko zmarło. Przed szpitalem trwał protest przeciwników tej decyzji.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury. Zabiegają, by ciało dziecka zostało zabezpieczone tak, by sekcja zwłok nie odbyła się na terenie szpitala przy u. Niekłańskiej.

Justyna Socha, prezes stowarzyszenia STOP NOP, podkreślała, że stan dziecka to efekt podania szczepionki. Szpital temu zaprzeczał.

"Nie uszanowano woli rodziców, oszukano ich"

- Nie uszanowano woli rodziców, oszukano ich - twierdzi Socha. Odłączenie dziecka od aparatury miało nastąpić przed zebraniem konsylium. Twierdzi również, że rodziców poinformowano o tym po fakcie, nie zgadzając się na ich obecność.

Socha poinformowała, że dyrekcja szpitala przyjęła wniosek od pełnomocnika rodziców o przesunięcie konsylium na 29 czerwca, choć dziecko już nie żyło. - Przyjęła wniosek wiedząc, że dziecko nie żyje - mówiła Justyna Socha. - Nie uszanowano decyzji rodziców o zaproszeniu specjalistów, którzy widzieli dla dziecka szansę - przekonywała.

- Nie uszanowano świętego prawa rodziców do obecności przy zabiegach medycznych, procedurach medycznych u dziecka - mówiła szefowa stowarzyszeni STOP NOP.

16 stycznia chłopiec był szczepiony przeciwko pneumokokom. Cztery dni później wystąpiła u niego gorączka oraz drgawki. - Ostatecznie 21 stycznia dziecko zostało przyjęte do szpitala. Było reanimowane, wykonano kolejną tomografię komputerową głowy, powstał obrzęk mózgu - opisywał tygodnik "Wprost".

Rodzice mieli zostać poinformowani, że nastąpiła śmierć mózgu i dziecko odłączono od respiratora. O sprawie napisała na Facebooku ciocia Szymona. Zrozpaczona matka chłopczyka poinformowała lekarza, że ona nie wyraża zgody na odłączenie. "Po przeprowadzeniu procedur związanych ze stwierdzeniem śmierci mózgu zebrała się komisja i jeden z badających lekarzy wyczuł delikatne tętno na ciemiączku. Zaprzestali dalszych czynności. Nie znają przyczyny stanu Szymonka" - napisała w mediach społecznościowych ciocia Szymka.

Zaangażowało się stowarzyszenie STOP NOP

W sprawę zaangażowało się m.in. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, a także poseł Paweł Skutecki. Nagłośnili ją też internauci np. poprzez hashtag #polskiAlfie, nawiązując do walki o życie Alfiego Evansa, który został odłączony od aparatury, a następnie zmarł w kwietniu 2018 roku. W niedzielę przed szpitalem zorganizowano pikietę w tej sprawie. We wtorek lekarze decydowali o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie.

10 czerwca szpital wydał oficjalny komunikat w sprawie dziecka. "W związku z ponownie wpływającymi do Szpitala licznymi zapytaniami od instytucji, mediów, parlamentarzysty i osób prywatnych informujemy, że Pacjent przebywa w naszym Szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii od 22 stycznia 2019 r. w stanie skrajnie ciężkim z nieodwracalnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego - czytamy w dokumencie.

"Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od wyrażania nieuprawnionych opinii"

"W trakcie hospitalizacji odbyły się kilkakrotnie konsylia lekarskie, wynikiem czego ustalono przyczynę choroby dziecka. Ze względu na tajemnicę lekarską nie możemy jej upublicznić, natomiast pełne informacje są w posiadaniu Rodziców. Na każde z konsyliów Rodzice mogli zaprosić wybranych lekarzy specjalistów. W pierwszym przypadku nie skorzystali z tego prawa. W kolejnych konsyliach wziął udział lekarz rekomendowany przez Rodzinę. O wynikach konsyliów Rodzice zostali drobiazgowo poinformowani, o czym świadczą ich podpisy" - informują władze szpitala.

Szpital zapewnia, że "kolejne pojawiające się żądania i propozycje alternatywnego leczenia ze strony rodziców naszego Pacjenta są rozpatrywanie przez lekarzy naszego Szpitala, a także były opiniowane podczas konsyliów. Nie mają one jednak podstaw merytorycznych do ich zastosowania, albo wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem dla Pacjenta".

"Uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od wyrażania nieuprawnionych opinii, a także wszelkich działań mogących utrudniać pracę personelu medycznego. Personel Szpitala oświadcza, że nie sprzeniewierzy się najwyższym standardom etycznym" - napisano w komunikacie.

W obronie lekarzy. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W obronie lekarzy ze szpitala stanęła Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. "Podejmowane próby zastraszania kadry medycznej, w szczególności lekarza pełniącego wczoraj dyżur na Oddziale Intensywnej Terapii, internetowy hejt, jak również nieuprawnione wtargnięcie na oddział w trakcie trwania dyżuru medycznego przez osoby postronne" - opisuje ostatnie pikiety sprzed szpitala Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, a także przypadki wtargnięcia na teren lecznicy.

Stanowisko Prezydium @OILWarszawa oraz kroki prawne👇



"Podejmowane próby zastraszania kadry medycznej, w szczególności lekarza pełniącego wczoraj dyżur na Oddziale Intensywnej Terapii, internetowy hejt, jak również nieuprawnione wtargnięcie na oddział w trakcie trwania dyżuru pic.twitter.com/UaLOi9WHkB — OIL w Warszawie (@OILWarszawa) 11 czerwca 2019

"W opinii OIL niektórzy obserwatorzy posuwają się jednak do popełnienia czynu karalnego. Jak informuje izba, w obronie lekarzy w tej sprawie, do prokuratury rejonowej w Warszawie zgłoszono już pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa" - napisali przedstawiciele OIL na Twitterze.

Grupa osób, które bojkotują możliwość odłączenia dziecka od aparatury ratującej życie założyła profil na Facebooku, na którym na bieżąco informują o przebiegu sprawy. W ostatnim wpisie poinformowano, że w poniedziałek ma się odbyć konsylium orzekające o śmierci mózgu. "Znów nie mamy czasu na sprowadzenie lekarza z USA. Trzymajcie Szymonka w modlitwach" - alarmowali.

Oświadczenie szpitala tylko częściowo uspokoiło nastroje, choć lekarze wyraźnie informowali, że o odłączeniu od aparatury nie było i nie ma mowy, chłopiec jest poddawany badaniom, które mają pomóc ustalić przyczyny pogorszenia się stanu jego zdrowia.

To nie "wina" szczepionki

Podobne stanowisko przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski, który wraz ze współpracownikami – w tym Głównym Inspektorem Sanitarnym, włączonym do sprawy ze względu na konieczność sprawdzenia, czy rzeczywiście istnieje związek między szczepieniem a stanem zdrowia Szymonka – zaangażował się w wyjaśnienie konfliktu między rodziną chłopca a szpitalem. Po drugiej stronie barykady stanęli antyszczepionkowi aktywiści, którzy wprost twierdzili, że Szymon otrzymał szczepionkę z "wadliwej serii".



W rzeczywistości szybko wykluczono "winę" szczepionki, co potwierdziły wyniki badań genetycznych. O ich wynikach poinformowali na Facebooku sami rodzice, kilkakrotnie zwracając się z prośbą do śledzących losy syna internautów o niepowielanie informacji na temat związku stanu zdrowia ich dziecka ze szczepieniem.

