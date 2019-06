Chciał sprawdzić, kto zaśmieca jego działkę. Nagrał parę uprawiającą seks

Ludzie od dłuższego czasu zamieniają działkę pana Michała w śmietnik, dlatego mężczyzna w pewnym momencie zamontował w lesie fotopułapki.

Po wysprzątaniu terenu w czerwcu, mężczyzna postanowił przejrzeć nagrania, aby dowiedzieć się, kto tym razem zaśmiecił jego teren. To co zobaczył wprawiło go w osłupienie.

- Wysprzątałem wszystko, ściągnęliśmy nagranie i okazało się, że ktoś tu w tym miejscu uprawiał seks na masce samochodu - powiedział Polsat News mężczyzna.

Właścicielowi posesji nie przeszkadza nieskrępowana miłość uwiecznionej na filmie pary, więc nie zamierza sprawy zgłaszać organom ścigania.

Wysokie koszty sprzątania lasów

Gdyby jednak to zrobił, para mogłaby się liczyć z poważną karą.

- Uprawianie seksu w lesie zostało w naszym prawie zakwalifikowane jako tak zwany czyn nieobyczajny i tutaj grożą dość surowe sankcje: od kary aresztu, pozbawienia wolności, do bardzo wysokiej kary grzywny - tłumaczy Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu.

Niecały rok temu w tym samym miejscu kamera nagrała skrajny przypadek zaśmiecania. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Prawdopodobnie będzie musiał też pokryć koszty sprzątania - 13 tysięcy złotych.

- Chyba ludziom zajmie parę lat zanim się nauczą jakichś podstawowych zasad - mówi pan Michał.

Jego słowa dobitnie potwierdzają statystyki kosztów sprzątania lasów, na co tylko w Nadleśnictwie Grotniki wydaje się rocznie około 100 tysięcy złotych.

Przykład z lasu pod Zgierzem pokazuje jednak, że śmiecący powinni mieć się na baczności, bo nigdy nie wiadomo, na którym drzewie wisi kamera.

dk/luq/ Polsat News, polsatnews.pl