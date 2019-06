Samolot spadł do Wisły podczas pokazów lotniczych w Płocku. Pilot nie żyje

Straż pożarna zlokalizowała wrak samolotu, który uległ wypadkowi podczas Pikniku Lotniczego w Płocku. Został on już wyciągnięty z dna i doholowany do brzegu Wisły w Płocku. Około godz. 13 płetwonurkowie ze straży pożarnej wydobyli z wraku ciało niemieckiego pilota.



Ratownicy odnaleźli rozbity samolot



Zwłoki zostały zabezpieczone i wyciągnięte na brzeg. Wrak rozbitej maszyny został przyciągnięty do brzegu, zamocowany i zabezpieczony rękawami, które mają chronić przed wyciekiem paliwa.



Jak dowiedział się Polsat News na miejscu jest już Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.



- Nie jest dla nas zrozumiałe, co się wydarzyło podczas pokazów lotniczych - powiedział Wojciech Bógdał, członek zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, współorganizator imprezy.



- Samolot wpadł do wody, żaden odłamek nie uderzył w widzów. Strefa pokazów była bezpieczna - powiedział Bógdał, który jako pilot miał przeprowadzić swój pokaz kilka minut po Niemcu, który uległ wypadkowi.



Maszyna tkwiła w mule do góry kołami

- Maszyna znajdowała się 20 metrów od brzegu, kilka metrów pod powierzchnią wody, samolot był odwrócony kołami i głęboko zanurzony w mule - relacjonował Maciej Stroiński, ekspert lotniczy Polsat News, gdy straży pożarnej udało się zlokalizować szczątki samolotu.

Natychmiast po wypadku została podjęta akcja poszukiwawcza. Zdaniem Stroińskiego pilot mógł utracić kontrolę nad maszyną podczas rutynowej akrobacji.

Błyskawiczna reakcja służb ratunkowych

Na brzegu od razu pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej i dwie karetki pogotowia ratunkowego. Podjęto próby wydobycia samolotu. Rozbita maszyna to szkolno-treningowy samolot Jak-52, który przeleciał z Niemiec. Maszyna uderzyła w wodę tuż przy brzegu, w pobliżu zabytkowego elewatora zbożowego.

Z wody akcja ratunkowa prowadzona była z sześciu łodzi, m.in. straży pożarnej i policji. Do odnalezienia maszyny używane były m.in. sonary.

Doświadczony pilot z Niemiec wykonywał tzw. wiązankę akrobacyjną. W trakcie wykonywania korkociągu i gwałtownego obniżania nad taflę Wisły nie udało mu się wyprowadzić maszyny z tej figury. Maszyna po wykonaniu kilku obrotów wokół własnej osi zamiast wyjść do lotu poziomego spadała dalej i z dużym impetem uderzyła w wodę.

Zdaniem ekspertów lotniczych pilot podjął w ostatniej chwili próbę wyjścia z korkociągu, jednak stało się to zbyt późno.

Nurkowie, którzy zeszli po wodę znaleźli początkowo pod powierzchnią jedynie fragmenty maszyny. Najprawdopodobniej po uderzeniu w wodę samolot rozpadł się na wiele części.

Doświadczony pilot z Niemiec

Pilot samolotu był doświadczony i wielokrotnie wcześniej wykonywał podobne manewry. Najprawdopodobniej utracił panowanie nad maszyną.

Organizatorzy poinformowali, że sobotnie loty w ramach Pikniku Lotniczego nie będą już wznowione. W sobotę po wypadku zebrał się sztab kryzysowy, w którym wziął udział prezydent Płocka. Poinformował on, że nie ma jeszcze decyzji o przerwaniu imprezy.

Dopiero po godzinie 17 ma zapaść decyzja, czy niedzielna część pokazów zostanie przeprowadzona.

Ekspert lotniczy Polsat News, Maciej Stroiński poinformował w sobotę po południu, że inni piloci uczestniczący w imprezie "są załamani".

- Piloci z którymi udało mi się porozmawiać, mówią, że to fatum, że to jest fatalna sytuacja, kiedy wielka impreza lotnicza dopiero się zaczyna, a właściwie od razu się kończy, bo zdarza się coś tak tragicznego - powiedział Stroiński.

- Nie mówią, że nie chcą już latać w Płocku. Natomiast powtarzają, że nie jest to dobry nastój, to już nie jest atmosfera pikniku i dobrej zabawy - dodał.

Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 10:00. Organizowana była przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej.

Główne pokazy, w tym przeloty samolotów historycznych i współczesnych, miały być prezentowane nad Wisłą.