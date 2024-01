Nie kończą się problemy Grzegorza Brauna, który w zeszłym miesiącu "zasłynął" zgaszeniem świec chanukowych w Sejmie, a w sprawie wszczęto śledztwo. Teraz - jak się okazało - sprawdzany jest kolejny incydent z udziałem polityka Konfederacji. Chodzi o sprawę z sierpnia, gdy poseł wkroczył do Ministerstwa Zdrowia. Wszystko skończyło się interwencją policji.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia miru domowego przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna - przekazał rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej Szymon Banna w rozmowie z rp.pl.

Chodzi o incydent z sierpnia, gdy do budynku Ministerstwa Zdrowia wkroczyli m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun i działaczka pro-life Kaja Godek.

Godek i Braun wtargnęli do ministerstwa. Żądali udostępnienia dokumentacji

Godek i Braun chcieli uzyskać dostęp do dokumentacji zespołu, który miał przygotować szczegółowe wytyczne postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety w ciąży. Powstanie takiego zespołu zapowiadał ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski. Była to reakcja na śmierć ciężarnej 33-letniej kobiety w Nowym Targu.

ZOBACZ: Nowy Targ. W szpitalu zmarła kobieta w piątym miesiącu ciąży. Sprawą zajęła się prokuratura

Braun stwierdził, że wszedł do ministerstwa w ramach interwencji poselskiej. Pracownicy resortu tłumaczyli mu wówczas, że nie wpłynęło do nich żadne pismo w tej sprawie i poprosili o opuszczenie budynku.

Grzegorz Braun czeka na ruch prokuratury, Kaja Godek z zarzutami

Działaczka i poseł odmówili, krzycząc jednocześnie, że "zespół działa w konspiracji" i "broni zabijania dzieci". Na miejsce została wezwana policja, która wyprowadziła ich z budynku. Ostatecznie posiedzenie zespołu zostało odwołane.

W tej sprawie Kaja Godek - jak przekazało rp.pl - usłyszała już zarzuty, podobnie jak inna działaczka pro-life Laura Lipińska.

- To prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy ściga się osoby, biorące udział w interwencji poselskiej na polecenie parlamentarzysty. To sygnał, że obejście prawa aborcyjnego jest tematem szczególnie ważnym dla Ministerstwa Zdrowia, czy to pod starym, czy pod nowym kierownictwem - powiedziała.

Problemy Grzegorza Brauna. W grudniu gasił chanukowe świece gaśnicą

To kolejna sytuacja z udziałem Grzegorza Brauna, którą zainteresowała się prokuratura. W połowie grudnia polityk zgasił w Sejmie świece chanukowe za pomocą gaśnicy.

Do Prokuratury Krajowej został skierowany wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Prezydium Sejmu ukarało posła odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Braun został też zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej.