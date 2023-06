- Każda kobieta w tym kraju ma prawo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia do przerwania ciąży, czyli aborcji - podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister odniósł się do sprawy śmierci 33-letniej ciężarnej Doroty z Bochni.

- To prawo zostało również na moją prośbę doprecyzowane, wyspecyfikowane w wytycznych przedstawionych przez dwóch konsultantów - dodał.

- 7 listopada 2021 roku po pierwszych zdarzeniach, które budziły wątpliwości, poprosiłem konsultantów o przygotowanie szczegółowych wytycznych, jak postępować w razie zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki - powiedział Niedzielski. - Każda z tych sytuacji jest bardzo uważnie analizowana. Nie na poziomie politycznym przez ministra, tylko na poziomie eksperckim - podkreślił minister.

ZOBACZ: Śmierć Izabeli z Pszczyny. Trzeci lekarz usłyszał zarzuty

- Łatwość wydawania ocen przez polityków czy organizacje pozarządowe, które nie mają wiedzy fachowej, wydaje się być ogromnym nadużyciem - powiedział Niedzielski. - Apeluję o nie sianie oskarżeń - dodał.

Jak stwierdził, w polskim systemie opieki zdrowotnej potrzebne są rozwiązania takie jak rejestracja błędów medycznych czy system kompensacji za te błędy.

Adam Niedzielski: Powołam zespół

- Dziś powołam zespół, który w większym gronie ekspertów przygotowuje jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne postępowania - powiedział minister zdrowia. - Poprosiłem, by ten zespół miał parytet udziału kobiet i mężczyzn - dodał.

- W Nowym Targu doszło do naruszenia praw pacjenta. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta, a również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełniania i braków w dokumentacji - powiedział podczas konferencji Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

ZOBACZ: Pozwały Polskę w sprawie aborcji. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił roszczenia ośmiu Polek

- Głęboko wierzę w to, że całe środowisko polityczne w Sejmie przychyli się do tego, aby te ustawy zostały uchwalone - powiedział Chmielowiec.

- Niepokojące jest to, że powtarza się pewien schemat sytuacji, wcześniej w Pszczynie, teraz w Nowym Targu - powiedział krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztof Czajkowski. - W mojej ocenie w obu sytuacjach mogły mieć znaczenie błędy organizacyjne - dodał.

- Początkowo wszystko było dobrze - powiedział o przypadku z Nowego Targu. - Pacjentka otrzymała dużą dawkę antybiotyku, który powinien obejmować bakterie najczęściej powodujące zakażenie wewnątrzmaciczne. Okazało się, że bakteria jest na niego odporna. Niestety w pewnym momencie parametry pogorszyły się. Wtedy należało przerwać ciążę. Nie wiadomo, czy pacjentkę udałoby się ratować. Ale byłoby poczucie, że zrobiono wszystko w tym kierunku - wyjaśnił prof. Czajkowski.

Śmierć ciężarnej 33-latki

Pod koniec maja w nowotarskim szpitalu zmarła 33-letnia pacjentka w ciąży. Według lokalnych mediów, m.in. Radia Kraków, kobieta miała być w piątym miesiącu ciąży. Rodzina kobiety zgłosiła sprawę na policję. Zgłoszenie dotyczyło możliwości narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia 33-latki. Postępowanie w sprawie śmierci pacjentki wszczęła Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

ZOBACZ: Śmierć ciężarnej 33-latki z Nowego Targu. Podano przyczynę zgonu

Oświadczenie w sprawie śmierci 33-latki wydała dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Napisano w nim, że szpital składa wyrazy współczucia rodzinie i zapewniono, że placówka jest otwarta "na współpracę z wszelkimi organami, których celem jest wyjaśnienie okoliczności nagłego zgonu pacjentki".

"Na bieżąco udzielane są wszelkie informacje i wyjaśnienia. Mając na względzie dobro i spokój rodziny zmarłej, Dyrekcja Szpitala nie będzie komentowała tej niezwykle trudnej i bolesnej sprawy" - dodano.

WIDEO: Bezpieczne letnie obozy. O czym powinni pamiętać rodzice Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl