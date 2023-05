- Wstępne wyniki wskazują, że do śmierci doszło na skutek wstrząsu septycznego u pacjentki, który spowodował niewydolność krążeniowo-oddechową. Jest to wstępna przyczyna. Do tego muszą być dodatkowe wyniki badań. Na te wyniki biegli nadal czekają - taką wiadomość dotyczącą śmierci 33-letniej ciężarnej z Nowego Targu przekazał Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.