63 proc. ankietowanych Polaków uważa, że członek Konfederacji Grzegorz Braun, po zgaszeniu menory gaśnicą w Sejmie nie powinien być już posłem. Sondaż przeprowadził Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Do utraty mandatu potrzeba wcześniejszego uchylenia immunitetu w konkretnej sprawie, co przegłosować może większość sejmowa. Wówczas prokurator może postawić politykowi zarzuty i skierować je do sądu. Gdy polityk zostanie skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wówczas może utracić mandat.

Sondaż w sprawie Grzegorza Brauna. Większość Polaków chce odebrania mu mandatu

Raptem 23 proc. ankietowanych wskazało, że poseł powinien kontynuować pełnienie swojej funkcji i nie powinien utracić mandatu. Z kolei 14 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

Badanie zrealizowano 17 grudnia 2023 roku metodą CAWI na próbie 1033 dorosłych Polaków.

Skandaliczne zachowanie w Sejmie. Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę

Do zdarzenia, do którego odnosi się badanie doszło 12 grudnia. Poseł Braun przy pomocy gaśnicy zgasił świece chanukowe. W czasie swojego czynu uderzył gaśnicą kobietę, która próbowała go powstrzymać.

W związku z sytuacją Prezydium Sejmu ukarało posła odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w tej sprawie. Efektem afery była także decyzja o pozbawieniu Brauna miejsca w komisji obrony narodowej i komisji ds. Unii Europejskiej. Za taką decyzją opowiedziało się wówczas 373 posłów.