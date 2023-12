Sędzia Małgorzata Manowska skomentowała wcześniejsze plotki na temat jej szybszego niż zakładane, przymusowego ukończenia kadencji na stanowisku I prezes Sądu Najwyższego ze względu na przyszłą reformę sądownictwa i zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Ja się nie pakuję, zdecydowanie - oznajmiła prezes SN, wyjaśniając, że we wcześniejszych wywiadach żartowała na ten temat. - Teraz bardziej bym się obawiała tego typu gróźb, po tym, co się wydarzyło w siedzibie TVP - stwierdziła prof. Manowska i określiła sposób przeprowadzania zmian w mediach publicznych jako "złotouste piractwo, żeby nie powiedzieć złotousta bandyterka", obawiając się, że podobnie wyglądała by sytuacja w przypadku zmian w systemie sądowniczym.

- Najpierw określa się pewien cel, potem dorabia się do niego ideologię, wychodzą różne autorytety, mówią o samoobronie Konstytucji, a efekt może być opłakany - stwierdziła I prezes SN. Stwierdziła, że w takim przypadku może dojść do obowiązku składania oświadczeń lojalnościowych, nielegalnych weryfikacji sędziów i "panów ochroniarzy w siedzibie urzędów publicznych" - Przeżyłam stan wojenny i mi się to jednoznacznie kojarzy, adekwatną datą dla tych działań były 13 grudnia. Byłam przerażona - komentowała prof. Manowska.



I prezes SN oznajmiła, że nie nie poddałby się takiej weryfikacji sędziów powołanych przez nową KRS. - Gdyby do takiej sytuacji doszło, to każdy sędzia zadecyduje sam, ja zdecydowanie nie [...] Szkoda, że taka weryfikacja nie została przeprowadzona po '89 roku, bo wtedy może bardziej by się należała - oznajmiła prof. Manowska, dodając, że nie wie, jak rozstrzygnąć kwestię tzw. neo-sędziów i neo-KRS. - Ja apelowałam już 1,5 lub rok temu do różnych władz ustawodawczych, by rozwiązać ten problem, bo system w jakim powoływana jest KRS nie jest idealny. Odzew był wtedy tylko od pana prezydenta, zlikwidowano Izbę Dyscyplinarną, ale z KRS nie zrobiono nic - skwitowała I prezes SN.

Prof. Manowska odniosła się również do środowej decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego o postawieniu spółek TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji, który argumentował ten ruch wstrzymaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę finansowania tych podmiotów poprzez złożenie weta do ustawy okołobudżetowej.

- Ta decyzja nie kojarzy mi się z kulturą. To jest oczywiście decyzja polityczna. Zastanawiam się, jak mówi klasyk, czy po tej reformie zostanie chociażby kamieni kupa - skomentowała I prezes SN.

