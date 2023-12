Zmiany w mediach publicznych. Jest reakcja prezydenta

Prezydent Andrzej Duda wystosował pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie zmian w mediach publicznych. "Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - napisał prezydent.

"Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" - napisał prezydent Andrzej Duda w piśmie skierowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Zmiany w mediach publicznych. Prezydent mówi o celach politycznych

We wtorek prezydent Andrzej Duda wystosował list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. W piśmie zwrócił uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - ocenił prezydent.

Jak przekazano w treści pisma, zapowiadane zmiany dotyczące radiofonii i telewizji "muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzone zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji".

Nowa większość proponuje zmiany w mediach publicznych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Izba niższa parlamentu wezwała tym samym Skarb Państwa do podjęcia "działań naprawczych" w mediach publicznych.

Pod projektem podpisali się posłowie KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy. Przedstawicielem wnioskodawców jest Bogdan Zdrojewski.

Marszałek Szymon Hołownia powiedział podczas konferencji prasowej, że zaproponuje prezydium Sejmu by uchwała dotycząca mediów publicznych była procedowana w najbliższych trzech dniach trwającego posiedzenia. Możliwe, że posłowie zajmą się dokumentem we wtorek.

- Uchwała nie jest ustawą. Jest opinią Sejmu w jakiejś sprawie, apelem Sejmu. Nie rodzi takich skutków prawnych, jakie rodzą ustawy. W tym projekcie jest zawarte zobowiązanie Sejmu do tego, żeby ustawowo uregulować kwestie, które zostały popsute za rządów PiS - powiedział Hołownia, odnosząc się do treści zaproponowanego projektu uchwały.