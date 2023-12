W środę posłowie Zjednoczonej Prawicy weszli do budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach interwencji poselskiej. Parlamentarzyści chcieli uzyskać dostęp do księgi wejść i wyjść oraz monitoringu z dnia 19 grudnia.

- Chcieliśmy sprawdzić, czy osoby, które rzekomo miały brać udział w czynnościach notarialnych w ogóle pojawiły się w ministerstwie - przekazał poseł PiS Paweł Jabłoński podczas konferencji prasowej.

Kontrola posłów PiS w ministerstwie

Parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy podejrzewali, że "akta notarialne nie odzwierciedlają rzeczywistości" i w resorcie kierowanym przez Bartłomieja Sienkiewicza mogło dojść do poświadczenia nieprawdy, aby umożliwić przejęcia mediów publicznych przez nowo wybrane władze.

- Po analizie sześciu aktów notarialnych, w tym trzech protokołujących nadzwyczajne walne zgromadzenia i trzech aktów protokołujących posiedzenia rad nadzorczych, mamy bardzo poważne podejrzenia, że doszło do poświadczenia nieprawdy - zaznaczył Paweł Jabłoński.





Posłowie Zjednoczonej Prawicy zasugerowali, że walne zgromadzenia wybierające nowe władze mediów publicznych nie odbyły się. - Jeżeli tak było, to mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem - dodał Jabłoński.

Nowe władze w mediach publicznych. Posłowie PiS "mają podejrzenia"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wydało parlamentarzystom potrzebnych dokumentów. Według relacji polityków, nieobecny był pracownik obsługujący monitoring, pracownik z kodami do systemu kontroli dostępu oraz osoby dysponujące książkami wejść i wyjść.

- Jesteśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Nie ma nic prostszego niż ustalenie przez kilkanaście minut czy przyjechały osoby powołane do niby zarządów i niby rad nadzorczych w mediach publicznych. Otrzymaliśmy informacje, że pracownik, który ma kody dostępu, jest niedostępny. Wychodzi na to, że jedna osoba w państwie ma dostęp do archiwów i danych. Liczymy, że niezwłocznie otrzymamy te informacje na przestrzeni paru dni - przekazał poseł PiS Krzysztof Szczucki w czasie konferencji prasowej.