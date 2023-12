Działania odwołanej Rady Nadzorczej TVP. Ruch ministerstwa

"Wszelkie czynności odwołanej przez WZA Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa" - przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza. To reakcja na to, że odwołana przez niego Rada Nadzorcza delegowała do zarządu TVP Macieja Łopińskiego.