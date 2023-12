Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Sejm zadecydował

We wtorek po godzinie 10 rozpoczęło się expose Donalda Tuska przed głosowaniem nad wotum zaufania dla jego rządu.

Sejm zadecydował. Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Wieczorem posłowie i posłanki zadecydowali o przyznaniu rządowi Donalda Tuska wotum zaufania. W głosowaniu wzięło udział 449 posłów i posłanek. Głos "za" oddało 248 posłów, "przeciw" 201. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zawartym w druku nr. 96. Serdecznie gratuluje Radzie Ministrów, państwu ministrom - pogratulował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Po głosowaniu na sali posłowie skandowali "Donald Tusk! Donald Tusk".

Sejm wybierał Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów (225) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Upadł rząd Mateusza Morawieckiego. Sejm wskazał nowego premiera

W poniedziałek w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania. Po wygłoszeniu expose i ponad 100 wystąpieniach posłów przystąpiono do głosowania. Za przyznaniem wotum rządowi PiS było 190 posłów, a przeciw 266. Podczas głosowania nikt się nie wstrzymał.

Jeszcze w poniedziałek przystąpiono do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Zgodnie z nim, to Sejm bezwzględną większością wybierał premiera. Kandydaturę Donalda Tuska poparło 248 osób, co pozwoliło, by stał się nowym Prezesem Rady Ministrów.

We wtorek marszałek Sejmu otrzymał od premiera Tuska wniosek o wybór składu rady Ministrów. Po godzinie 10 rozpoczęło się ponad dwugodzinne expose premiera Donalda Tuska. - 15 października przejdzie do historii jako dzień pokojowego buntu na rzecz wolności i demokracji. Trochę jak 4 czerwca 1989 roku. (...) 15 października zdarzyła się rzecz dużo większa niż zmiana rządu. To było zwieńczenie procesu narodowego odrodzenia - mówił w Sejmie.



Podczas wystąpienia Donald Tusk zapowiedział m.in. podwyżki dla nauczycieli i strefy budżetowej, a także odczytał manifest Piotra Szczęsnego, który w 2017 roku w Warszawie dokonał samopodpalenia.



Oficjalne zaprzysiężenie nowego rządu ma odbyć się w środę w Pałacu Prezydenckim.

anw/polsatnews.pl