Donald Tusk pokazał skład rządu. Lista ministrów

We wtorek nowy premier Donald Tusk złożył do marszałka Sejmu wniosek o wybór Rady Ministrów. Wśród polityków, którzy mają stanąć na czele resortów są znane nazwiska jak np. Borys Budka, czy Radosław Sikorski, ale jest też kilka nowych twarzy. Należą do nich m.in. Adam Szłapka i Katarzyna Kotula. Wśród szefów resortów będzie siedem kobiet.