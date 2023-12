W Sejmie trwa expose Donalda Tuska. - Dziękuję tym, którzy przez te wszystkie lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że może być najlepszym miejscem na ziemi, bo na to zasługuje - podkreślił premier. Odczytał też manifest Piotra Szczęsnego, który dokonał samospalenia. Odwoływał się również do słów Jana Pawła II.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Kiedy 16 lat temu wygłaszałem expose jako premier debiutant, chciałem powiedzieć wszystko. Mówiłem trzy godziny. Dostałem telefon z domu z przestrogą. "Mówiłeś trzy godziny i to jedyne, co Polacy zapamiętają". Dziś skupię się więc na rzeczach najważniejszych - zaczął wtorkowe expose premier.

Dodał, że "polska polityka od kilku lat zatraciła powagę debaty publicznej".

- Dziękuję tym, którzy przez te wszystkie lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że może być najlepszym miejscem na ziemi, bo na to zasługuje - podkreślił Tusk.

Zaznaczył, że obecną koalicję rządzącą będzie nazywać koalicją 15 października.

- 15 października przejdzie do historii jako dzień pokojowego buntu na rzecz wolności i demokracji. Trochę jak 4 czerwca 1989 roku. (...) 15 października zdarzyła się rzecz dużo większa niż zmiana rządu. To było zwieńczenie procesu narodowego odrodzenia - kontynuował Tusk.

- Przyszłość chcemy budować na naszych nadziejach i marzeniach oraz oczekiwaniach, które okazały się silniejsze od zwątpienia i apatii, a przede wszystkim silniejsze od zła, które rozpleniło się w naszym życiu publicznym w ostatnich latach - stwierdził Tusk.



Premier skierował słowa uznania wobec wyborców nowej większości sejmowej. - "Ruch 15 października" narodził się dzięki ludziom, którzy chcieli prawdy. Chciałbym podziękować tym ludziom, którzy w ramach Komitetu Obrony Demokracji i innych ruchach pokazywali swoją miłość do ojczyzny oraz poszanowania państwa i prawa - stwierdził.

Expose Donalda Tuska. Odczytał manifest Piotra Szczęsnego

Odczytał też manifest Piotra Szczęsnego, który 29 października 2017 roku na Placu Defilad w Warszawie dokonał samopodpalenia.

- Protestuję przeciwko ograniczaniu praw i swobód obywatelskich. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji RP. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakikolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, bo osoby na najwyższych stanowiskach w państwie. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją bronić. Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko hołdowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko szczerzeniu nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie" - wyliczał.

- Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych i innych, muzułmanów i innych. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i robieniu z nich tub propagandowych władzy. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, niekontrolowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych protestów służby zdrowia - odczytał Tusk.

- Ktoś tak pięknie nazwał lęki i niepokoje tych, którzy mogli czuć się samotni. Ten człowiek zakończył ten spis protestów słowami: "Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS. Nawet jeśli podobają wam się te postulaty PiS-u to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysłu w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje wzywam do działania - nie wystarczy czekać na to co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. A form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PIS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę - tego właśnie by chciał PiS - ani 'nawrócić ich' - bo to naiwne - ale o to aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii. Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich - nie czekajcie dłużej!" - przytoczył te słowa Donald Tusk.

Expose Donalda Tuska. Przypomniał słowa Pawła Adamowicza

Premier podkreślił, że nie chce, by dzień jego expose był wspomnieniem wydarzeń "tragicznych i smutnych", ale przypomniał słowa tragicznie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

- Swoje słowa o solidarności mówił w dniu autentycznej solidarności na rzecz słabszych i chorych. Chcę, żebyśmy pamiętali o wszystkich bez wyjątku - ofiarach przemocy, pogardy, nienawiści i konfliktu po to, aby dzień 15 października był początkiem odrodzenia ducha autentycznej solidarności i poszanowania praw wspólnoty, w której ludzie się różnią. Na czym ma polegać ta wspólnota? Dlaczego te lata były nacechowane emocjami? Istotą demokracji jest to, aby toczyć tę "wojnę na górze" w parlamencie i uchronić nasz naród od nieustannej "wojny politycznej tam na dole" - ocenił.

Zapowiedział też, że "Polska jest i będzie silnym ogniwem NATO". - Będzie stabilnym sojusznikiem USA. Polska odzyska pozycję lidera UE przez szanowanie większej wspólnoty - zaznaczył.

Nawiązał też do relacji z Unią Europejską. - Żadne próby zmian unijnych traktatów nie wchodzą w rachubę. Mnie nikt nie ogra w UE. Nowa koalicja gwarantuje, że wrócimy na miejsce należne Polsce. (...) Zadaniem rządu jest domagać się od Zachodu pomocy Ukrainie; będę to robił od pierwszego dnia. Potrzebna serdeczna asertywność, jeśli chodzi o polskie interesy w stosunku z Ukrainą. (...) Polska musi wziąć współodpowiedzialność za ochronę europejskich granic; polska granica będzie szczelna; można ochronić polską granicę i być ludzkim - podkreślał Tusk.

Przypomniał, że jego rząd zrealizuje przedwyborcze obietnice - 30 proc. podwyżek dla nauczycieli, 20 proc. dla strefy budżetowej. - Druga waloryzacja emerytur w wypadku, kiedy inflacja będzie powyżej 5 proc. Utrzymamy w tym roku "babciowe" - dodał.