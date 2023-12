Po zakończonym posiedzeniu Sejmu, na którym Donald Tuska został wybrany premierem, polityka zaproszono na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Zdjęcia z prowadzonych za zamkniętymi drzwiami rozmów opublikowała szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska odbędzie się w środę o godz. 9.00 w Pałacu Prezydenckim" - poinformowała Ignaczak-Bandych w mediach społecznościowych.

- Jeśli ktoś jeszcze chciał podkreślenia, jak bardzo ważne było, by odsunąć ich od władzy, to Jarosław Kaczyński zrobił to dzisiaj. Jestem przekonany, widziałem to nawet po minach posłanek i posłów PiS, prezydent też nie ma wątpliwości, że tak się nie robi. Ale to jest jego problem - przekazał Donald Tusk po zakończonym spotkaniu z prezydentem, nawiązując do słów prezesa PiS, który nazwał Tuska "niemieckim agentem".

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński zwrócił do do Donalda Tuska: Pan jest niemieckim agentem

Na godz. 10 we wtorek zaplanowano expose Donalda Tuska.

Tusk nowym premierem. Morawiecki nie otrzymał wotum zaufania

Lider KO został wybrany na premiera po tym, jak zaprzysiężony 27 listopada rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał w poniedziałek wotum zaufania. Po wygłoszeniu expose i ponad 100 wystąpieniach posłów wszystkich ugrupowań około 16 przystąpiono do głosowania. Za przyznaniem wotum rządowi PiS było 190 osób, przeciw 266, nikt się nie wstrzymał. Przegrana rządu Zjednoczonej Prawicy, desygnowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę, oznaczała przejście do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego.

ZOBACZ: Donald Tusk ogłoszony premierem. Sejm zdecydował

Zgodnie z nim to Sejm bezwzględną większością głosów wybiera premiera - jako jedyny kandydat do objęcia tego stanowiska został zgłoszony Donald Tusk. W głosowaniu przed godz. 19 lider KO zyskał 248 głosów i stał się nowym Prezesem Rady Ministrów.

Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych podziękował Mateuszowi Morawieckiemu i Beacie Szydło za współpracę.

"Od 2015 roku prowadziliśmy razem Polskie Sprawy. Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo, realizując to, co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję!" - napisał Duda.