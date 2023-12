Donald Tusk puszcza oczko do małych przedsiębiorców. Zapowiedział szereg zmian

Już podczas kampanii wyborczej, jako kandydat na premiera, Donald Tusk zapowiadał, że chce ulżyć small-businessowi, ponieważ to właśnie tę grupę uważa za szczególnie zagrożoną przez rosnące zobowiązania wobec państwa. Wszystko wskazuje na to, że teraz, już jako prezes Rady Ministrów, Tusk chce przejść od słów do czynów!

Jakie zmiany dla małych firm zapowiedział Tusk w exposé?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to właśnie JDG oraz niewielkie, zatrudniające kilka-kilkanaście osób przedsiębiorstwa, to koło zamachowe polskiej gospodarki, które rokrocznie odprowadza do budżetu dziesiątki miliardów złotych.



Świadczenia i podwyżki, z którymi mieliśmy do czynienia w drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy, dały się wielu z tych osób mocno we znaki. Oczywiście, swoje dołożyła też pandemia COVID-19, galopująca inflacja oraz wojna za naszą wschodnią granicą.



Czy nowy rząd wprowadzi urlop dla przedsiębiorców?



Wszystko wskazuje na to, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wywiążą się z tego postulatu bardzo szybko. W czasie swojego exposé Tusk podkreślił, że urlop dla przedsiębiorców, który pójdzie w parze z odstąpieniem od płacenia składki na ZUS, będzie wprowadzony już niebawem.



Nowy premier podkreślił, że jest to zmiana, którą można wprowadzić w Polsce w dość krótkim horyzoncie czasowym. Ukłonem w stronę firm ma być też systemowe ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorstw, by działania urzędników nie destabilizowały ich pracy.



O co chodzi ze zmianą rozliczeń PIT?



To kolejny obszar, do którego premier nawiązywał już kilkakrotnie. Tutaj jednak trzeba będzie wprowadzić szereg zmian w przepisach. Obecnie składkę opłaca się memoriałowo – czyli niezależnie od tego, czy kontrahent opłacił już fakturę, czy nie. Dla małych działalności to spore utrudnienie, które w skrajnych sytuacjach może wręcz destabilizować całe finanse w firmie.



Obecnie, jeśli zmiany zaproponowane przez nowy rząd, zostaną przegłosowane, firmy będą rozliczały się tylko od tych faktur, które zostały już opłacone. Stwarza to jednak szereg wyzwań.



Wciąż nie wiemy, jak będą obliczane podatki PIT, jeśli kontrahent opłaci np. tylko część zobowiązania. Nie wiemy też, jak nowelizacja wpłynie na szereg ulg, z których może skorzystać small-business.

red/ Polsatnews.pl