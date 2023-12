We wtorek Donald Tusk wygłosił swoje expose. Jego przemowę skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, określając ją jako "puste wystąpienie". Uznał, że nie było w nim nic merytorycznego, a odniesienie do manifestu Piotra Szczęsnego było "wyjątkowo niesmaczne".

Donald Tusk został wybrany w poniedziałek na nowego premiera. Stało się to po tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał większości. Za liderem KO głosowało 248 posłów, a przeciw 201. Bezwzględna większość w tym głosowaniu wynosiła 225 posłów.



We wtorek Tusk wygłosił swoje expose. Wystąpienie trwało ponad dwie godziny i zostało skomentowane przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Co do istoty, oznacza to kontynuację polityki wojny z opozycją i deptania wszystkich norm. Ale zostało to zrobione w sposób zręczny, z różnego rodzaju przesłonami - powiedział Kaczyński w rozmowie z PAP, oceniając expose nowo wybranego premiera.



Według prezesa wystąpienia nie można merytorycznie ocenić, ponieważ nie było ono merytoryczne. Jak podkreślił, było "zupełnie puste".

J. Kaczyński o D. Tusku: Obrzydliwe zachowanie

W początkowej części expose Tusk odwołał się do manifestu Piotra Szczęsnego - polskiego chemika, który dokonał aktu samopodpalenia w 2017 roku, aby wyrazić swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez PiS.



- Odwoływanie się do samobójcy, osoby chorej, to wyjątkowo obrzydliwe zachowanie. To po prostu haniebne - zaznaczył Kaczyński i dodał, że był to "wyjątkowo niesmaczny początek".

To nie pierwsze ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego wobec nowo wybranego premiera. W poniedziałek, chwilę po przemówieniu Donalda Tuska, gdy został wybrany większością głosów na prezesa Rady Ministrów, Kaczyński wszedł na mównicę i oskarżył go o bycie "niemieckim szpiegiem".