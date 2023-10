W środowej debacie wzięli udział: Katarzyna Suchańska (Bezpartyjni Samorządowcy), Mirosław Różański (Trzecia Droga), Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica), Wojciech Skurkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość), Michał Wawer (Konfederacja) i Bartłomiej Sienkiewicz (Koalicja Obywatelska).

Pierwsze pytanie dotyczyło reformy polskiej armii - czego jej potrzeba, w co powinna być wyposażona i jak dowodzona?

- Armia powinna być wolna od polityki. O awansach w armii powinny decydować kompetencje, a nie sympatie polityczne osób, które aktualnie sprawują władzę - powiedziała Katarzyna Suchańska (Bezpartyjni Samorządowcy). - Armia wymaga dużych nakładów na zbrojenia, ale powinny to być nakłady rozsądne - dodała.

ZOBACZ: Wojsko Polskie z nowymi dowódcami. Prezydent wręczył nominacje

Z kolegi według Mirosława Różańskiego (Trzecia Droga) priorytetem w modernizacji armii powinno być budowanie systemu ochrony powietrznej. - Armia przyszłości to armia odpolityczniona. Armia ma się zająć szkoleniem. Wojsko powinno wrócić na place ćwiczeń, a czas wolny powinno spędzać z rodzinami - powiedział.

- Armia musi być w Polsce dobrze zarządzana. W taki sposób, że z dnia na dzień nie będę odchodzić najważniejsi dowódcy. Musi czuć, że politycy są odpowiedzialni - stwierdził Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica). - Postawimy na wojska obrony powietrznej, będziemy modernizować wojska lądowe - dodał.

PiS: Polska armia mu być silna i mobilna

Jak podkreślił Wojciech Skurkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość), polska armia musi być armią mobilną i silną. - Musi być dobrze wyposażona i mieć potencjał odstraszania. Musi być równomiernie rozłożona w całym kraju - stwierdził.

- Politycy muszą zacząć szanować polskich żołnierzy - powiedział Michał Wawer (Konfederacja). Jak stwierdził, żołnierze muszą dobrze zarabiać i mieć odpowiedni prestiż społeczny. - Ten sam szacunek należy się funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Szczególnie trzeba tu wymienić straż graniczną - dodał.

Bartłomiej Sienkiewicz (Koalicja Obywatelska) stwierdził z kolei, że jeśli załamuje się łańcuch dowodzenia, wszystkie komponenty armii tracą swoją siłę. - Przywrócimy jednolity system dowodzenia. Nie pozwolimy na wykorzystywanie armii do celów politycznych - dodał.

Trzecia Droga: Państwo musi zająć się weteranami

W rundzie ripost Katarzyna Suchańska podkreśliła, że żołnierzom należy się godne uposażenie i szacunek. Mirosław Różański dodał, że należy pamiętać także o weteranach. - Czas na to, by państwo w pełni zajęło się tymi, którzy pełnili służbę poza granicami kraju.

Krzysztof Gawkowski przyznał, że oczekiwał od Wojciecha Skurkiewicza, wiceszefa MON, przeprosin za to, że "mieliśmy wczoraj kompromitację polskiej armii". - Mam nadzieję, że moi adwersarze przywrócą blisko 80 generałów, których pozbawili mundurów w latach rządów PO - odpowiedział Skurkiewicz.

ZOBACZ: Nowy spot Mariusza Błaszczaka. "Donald Tusk zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej"

- Trudno słucha się przedstawiciela ekipy rządzącej, która rozbroiła Polskę, by służyć Ukrainie. Jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego PO jest reprezentowana dziś przez człowieka, który, jeśli wierzyć nagraniom, wykorzystywał służby specjalne - skomentował przedstawiciel Konfederacji.

Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził z kolei: - Nie możemy czuć się bezpiecznie, póki rządzi PiS.

Konfederacja: Musimy nauczyć Polaków, jak się bronić

W kolejnym pytaniu podjętego kwestię tego, jak zapewnić bezpieczeństwo wschodniej części Polski w razie ataku. - Polska powinna dalej się zbroić. Musimy stawiać na nowe technologie - powiedziała Katarzyna Suchańska. Mirosław Różański stwierdził z kolei, że obrona RP musi być koherentna z planami obronnymi NATO.

WIDEO: Debata w Polsat News i Interii

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak stwierdził Krzysztof Gawkowski, Polska doktryna obronna powinna chronić także przed atakami hybrydowymi. Wojciech Skurkiewicz dodał, że szczególnie ważne jest tworzenie wielowarstwowej ochrony powietrznej.

- Odbudowa polskiej obronności jest być może najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed przyszłym rządem. Musimy też nauczyć Polaków, jak bronić się w razie sytuacji wojennej - podkreślił Michał Wawer. - We współczesnym konflikcie konieczne jest nie tylko poleganie na armii operacyjnej, ale budowanie systemu obrony powszechnej - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

ZOBACZ: Wybory 2023. Donald Tusk: Dostałem informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów

- Nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy w Polsce będzie panować zgoda - podkreśliła w rundzie ripost Katarzyna Suchańska. Mirosław Różański dodał, że zwiększanie potencjału bojowego armii to kierunek przyszłości.

- PiS mówi, że armia musi być potężna, ale pozostawia ją z pustymi sloganami - stwierdził Krzysztof Gawkowski. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że za rządów jego partii zwiększyła się liczebność polskiego wojska.

- Jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy opierać się na własnej sile - powiedział Michał Wawer. - Wiemy jak rozbudować obronę przeciwlotniczą - zaznaczył Bartłomiej Sienkiewicz.

KO: W Polsce nie ma problemu z dostępem do broni

Trzecie pytanie brzmiało: czy Polacy powinni przechodzić obowiązkowe szkolenia wojskowe i czy powinni mieć ułatwiony dostęp do broni?

- Jesteśmy przeciwnikami obowiązkowej służby wojskowej, ale uważamy, że elementy edukacji obronnej powinny obowiązywać każdego już w szkole - powiedziała Katarzyna Suchańska. Mirosław Różański stwierdził, że jest "pilnym i niezbędnym", by odtworzyć obronę cywilną.

- Nie chcemy powrotu powszechnego poboru - podkreślił Krzysztof Gawkowski. - Będziemy organizować szkolenia jednodniowe i weekendowe dla tych, którzy chcą służyć w wojsku - powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Michał Wawer podkreślił, że Konfederacja proponuje organizację dobrowolnych szkoleń wojskowych dla dorosłych Polaków. - Trzeba poszerzyć dostęp do broni - dodał.

ZOBACZ: "Pancerna bestia". Polskie Abramsy w akcji. Wojsko publikuje film

- W Polsce nie ma problemu z dostępem do broni. Jest on kontrolowany - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

Katarzyna Suchańska stwierdziła, że, jak wykazują raporty, w Polsce brakuje schronów. - Najwyższy czas, by budować świadomość obywateli - dodał Mirosław Różański.

- Opowiadamy się za wprowadzeniem powszechnej nauki na temat bezpieczeństwa - zadeklarował Krzysztof Gawkowski. Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że w czasach rządów PO-PSL zaniechano szkolenia rezerw. - To była zbrodnia na żywym organizmie wojskowym - dodał.

- Proponuję, żeby w następnej kadencji postawić na nowe twarze w obronności - powiedział Michał Wawer. Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że KO ma "plan, jak w sposób szybki i efektywny stworzyć obronę cywilną w Polsce".

Bezpartyjni Samorządowcy: Zapora nie może być jedynym narzędziem obrony

Czwarte pytanie dotyczyło zapory na granicy polsko-białoruskiej. - Dobrze, że ta zapora powstała, ale nie może być jedynym narzędziem obrony Polaków - powiedziała Katarzyna Suchańska. Mirosław Różański stwierdził, że warto szukać przyczyn migracji ludzi. Z kolei Krzysztof Gawkowski dodał, że państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo granicy, w tym bronić przed działaniami hybrydowymi.

- Stworzyliśmy stałą zaporę. Niestety świat polityczny nie zdał egzaminu - powiedział Wojciech Skurkiewicz. Michał Wawer podkreślił, że zapora na granicy polsko-białoruskiej jest niezbędna. Z kolei według Bartłomieja Sienkiewicza zapora nie spełnia swojego zadania, gdyż i tak przedostają się przez nią migranci.

ZOBACZ: Nowy sprzęt dla polskiej armii. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowy

Katarzyna Suchańska stwierdziła, że mur na granicy powinien być nienaruszalny. Mirosław Różański zauważył, że sytuacja w Izraelu pokazała, że terroryści mogą przedostawać się przez granice w sposób niekonwencjonalny.

- PiS opowiadało bajki o tym, że mamy bezpieczną granicę - stwierdził Krzysztof Gawkowski. Wojciech Skurkiewicz przypomniał, że funkcjonariuszy straży granicznej wspiera 10 tys. polskich żołnierzy.

- Zaporę musi uzupełniać odpowiedzialna polityka migracyjna - podkreślił Michał Wawer. Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że rząd kłamie mówiąc, że zabezpieczył granicę z Białorusią.

Nowa Lewica: Czas odpolitycznić policję

- Musimy mieć ponadpartyjną zgodę. Idziemy do parlamentu, by tę zgodę budować - powiedziała Katarzyna Suchańska w części przeznaczonej na swobodne wypowiedzi. Mirosław Różański podkreślił, że racją stanu Trzeciej Drogi jest "bezpieczeństwo narodowe, w budowaniu którego jest miejsce dla wszystkich".

- Bezpieczeństwo to armia, obrona cywilna, ale i służby wewnętrzne. Czas odpolitycznić policję - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

- 15 października zdecydujemy, czy chcemy Polski bezpiecznej, czy bezbronnej, jak to było w czasach rządów PO-PSL - powiedział z kolei Wojciech Skurkiewicz.

Michał Wawer podkreślił, że warto także poświęcić uwagę bezpieczeństwu energetycznemu, które "stoi teraz być może pod jeszcze większym znakiem zapytania, niż bezpieczeństwo militarne".

- Przez osiem lat rząd PiS zniszczył polskie bezpieczeństwo, szacunek międzynarodowy - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

Wcześniejsze debaty można obejrzeć TUTAJ.

Polska Wybiera - Debata. Cztery tematy

W ostatnim tygodniu kampanii wyborczej na antenie Polsat News i w Interii zaplanowano cztery debaty tematyczne. Udział biorą w nich przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych.

W poniedziałek debatę na temat polityki społecznej prowadziła Agnieszka Gozdyra, a we wtorek Marcin Fijołek pytał zaproszonych gości o politykę zagraniczną.

Polska Wybiera - Debata w kolejnych dniach:

Środa, 11 października - polityka bezpieczeństwa . Prowadzi Wojciech Dąbrowski ;

. Prowadzi ; Czwartek, 12 października - polityka migracyjna. Prowadzi Grzegorz Jankowski.

Polska Wybiera. W programie "Gość Wydarzeń" przedstawiciele sześciu komitetów

W niedzielę 15 października Polacy ruszą do urn wyborczych, by oddać swój głos. W najgorętszym tygodniu poprzedzającym wybory w Polsat News goszczą również przedstawiciele wszystkich sześciu komitetów, które wystawiły swoich kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

W niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" pojawił się Krzysztof Maj, przedstawiciel Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. W poniedziałek z Bogdanem Rymanowskim rozmawiał jeden z liderów Trzeciej Drogi, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek o planach na końcówkę kampanii mówił w studiu Polsat News Sławomir Mentzen (Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość).

W kolejnych dniach w "Gościu Wydarzeń":

Środa, 11 października: Donald Tusk , Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI;

, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI; Czwartek, 12 października: Włodzimierz Czarzasty , Komitet Wyborczy Nowa Lewica;

, Komitet Wyborczy Nowa Lewica; Piątek, 13 października: Mateusz Morawiecki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Od poniedziałku do piątku "Gość Wydarzeń" od 19:20 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach 24 oraz w internecie - na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.