"Nie miejcie złudzeń, jak Tusk wróci do władzy to zlikwiduje ten rodzaj sił zbrojnych. Nie pozwólmy na to!" - napisał szef MON na platformie X (dawniej Twitter). Do wpisu dołączył wideo, w którym przypomniał, że Wojska Obrony Terytorialnej liczą obecnie ponad 37 tys. "wspaniałych osób, które poświęciły swój prywatny czas, by dbać o nasze bezpieczeństwo".

Błaszczak: Politycy PO i Trzeciej Drogi nie chcieli WOT

W spocie przytoczone zostały m.in. wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL, Trzecia Droga) oraz Tomasza Siemoniaka (Koalicja Obywatelska), którzy krytykowali decyzję o powołaniu takich wojsk. W odniesieniu do ich słów Błaszczak przypomniał, że żołnierze WOT m.in. pomagali Polakom podczas pandemii, usuwają skutki nawałnic i podtopień oraz strzegą polskiej granicy.

- Pamiętajcie. Politycy Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi nie chcieli powstania Wojsk Obrony Terytorialnej w obecnej formie. Jak dziś mówią, że będą rozwijać siły zbrojne i dbać o nasze bezpieczeństwo to kłamią - mówi minister.