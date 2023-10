Szef polskiego rządu potwierdził w mediach społecznościowych swój udział w debacie wyborczej TVP.

Do wpisu na platformie X (dawniej Twitter - red.) dodał hasztag #TuskZnaczyBieda.

Nie moge się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!#TuskZnaczyBieda pic.twitter.com/yY7JZCyp65 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

W studiu nie pojawi się Jarosław Kaczyński.

- Ludzie pytają mnie, czy wezmę udział w debacie TVP m. in. z Tuskiem - powiedział prezes PiS w Kazimierzy Wielkiej. - A ja mam wtedy spotkanie w Przysusze. Pytanie, co wybrać? Czy mam rozmawiać z kłamczuchem? - dodał. Przekazał, że wybrał Przysuchę.

Wybory 2023. Na debacie w TVP będzie Tusk

Z kolei lider PO w Rzeszowie zadeklarował, że pojawi się na debacie TVP i zaapelował o to samo do Kaczyńskiego.

- Może masz odwagę w swojej telewizji stanąć do debaty ze mną? Ja tam będę - podkreślił Donald Tusk.

Krzysztof Bosak z Konfederacji podał na antenie Polsat News, że "prawdopodobnym jest, że to on będzie reprezentować to ugrupowanie w TVP".

- Choć nie jest to całkowicie postanowione, przygotowuję się - zapowiedział w "Graffiti".

