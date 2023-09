W piątek Mariusz Błaszczak poinformował, że na poligonie w Biedrusku odbyło się pierwsze strzelanie czołgów Abrams, która są na wyposażeniu polskiej armii. Jednocześnie szef MON przekazał, że w szkoleniu brali udział czołgiści 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Jednostka jest częścią 18 Dywizji Zmechanizowanej. Ta z kolei pokazała w poniedziałek film przedstawiający ćwiczenia nowych, polskich czołgów. Widać na nich nie tylko strzelanie, ale również poruszanie się w trudnym terenie.

Pancerna bestia - czołg #Abrams w akcji 🔥 pic.twitter.com/FNb6e5dZLw — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) September 11, 2023

Czołgi Abrams w Polsce

W Polsce jest obecnie ponad 40 Abramsów. 28 sztuk M1A2 SEPv2 to maszyny wypożyczone od USA do szkolenia naszych załóg, do czasu dostarczenia fabrycznie nowych czołgów zamówionych przez Polskę.

Takich – w najnowszej wersji M1A2 SEPv3 – Wojsko Polskie otrzyma 250. Dodatkowo Wojska Lądowe otrzymują kolejne używane Abramsy w wariancie M1A1 FEP, które mają wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych RP. Polska otrzyma 116 używanych czołgów, a do tej pory Stany Zjednoczone dostarczyły 14 pojazdów z tej puli.