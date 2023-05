Tusk do Morawieckiego: Mateusz, ale z ciebie bambik

Szef PO na spotkaniu z mieszkańcami Słupska nietypowo zwrócił się do premiera, który w czwartek otworzył most w Tylmanowej. Sęk w tym, że przeprawa jest czynna od pół roku i zamknięto ją, aby szef rządu mógł ją na nowo otworzyć. - Mateusz, ale z ciebie bambik - mówił Tusk. W Polskę wyruszyli również inni liderzy opozycji. Włodzimierz Czarzasty odwiedził Toruń, a Szymon Hołownia - Międzyrzecz.

Donald Tusk w ramach akcji #Tu jest przyszłość odwiedził Słupsk. - Jadąc do was czytam i oczom nie wierzę. Premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku - mówił do zgromadzonych w hali Gryfia.

Jego zdaniem "mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć". - Mateusz, ale z ciebie bambik - zwrócił się do premiera.

Bambik to określenie wymyślone przez graczy Fortnite, oznaczające początkującego, niedoświadczonego gracza. Nazwa zyskał popularność na TikToku i obecnie jest używana jako synonim nieudacznika.

Tusk o 800 plus: Trik wyborczy Kaczyńskiego

Przewodniczący PO mówił też m.in. o zaproponowanej przez PiS waloryzacji świadczenia 500 plus. - Kiedy pojawił się pomysł 800 plus, od razu zrozumiałem, że ten trik wyborczy Kaczyńskiego trzeba sprawdzić. Tak jak zapowiedziałem, władze klubowe, posłanki i posłowie złożyli projekt waloryzacji świadczenia w Sejmie - dodał.

Jak zapewnił, nie czekał "nawet dwunastu godzin, żeby to 'sprawdzam' pokazało prawdziwe intencje PiS-u".



Tusk podkreślił, że gdy klub KO złożył projekt ustawy o waloryzacji świadczenia do 800 zł już od 1 czerwca, politycy PiS zaczęli przekonywać, iż przeprowadzenie tego w takim czasie jest niemożliwe, bo na razie nie ma na to pieniędzy i trwa rok budżetowy.

Koniec program "Mieszkanie Plus". Tusk: Rozliczamy premiera

Tusk skomentował również zakończenie wprowadzonego przez PiS rządowego programu "Mieszkanie Plus". - Minister Buda jest chyba najmniej winny - ocenił szefa resortu rozwoju i technologii.

Zdaniem Tuska za niepowodzenie należy winić Mateusza Morawieckiego, który zapewniał, że bierze odpowiedzialność za ten program. - Mamy okazję powiedzieć: rozliczamy pana, panie premierze, z tego programu, z którego nic wam nie wyszło - powiedział Tusk.

Nowa Lewica popiera waloryzację świadczeń socjalnych

Propozycję waloryzacji świadczenia 500 plus skomentował także lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji w Toruniu. - Panie prezesie Kaczyński, nic nowego pan z tym 800 plus nie wymyślił, bo wszystkie świadczenia takie jak becikowe, wyprawka dla ucznia stypendia socjalne na studia, świadczenia pielęgnacyjne, jak zasiłki opiekuńcze, w dobie inflacji muszą być waloryzowane - wyliczał.

Dodał, że jego partia w związku z inflacją popiera waloryzację wszelkich świadczeń socjalnych. - Dlatego też jasno mówimy - chcemy podwyżek dla budżetówki, bo budżetówka to ta sfera, która wobec społeczeństwa robi świadczenia, również socjalne - oświadczył.

Czarzasty do Kaczyńskiego: Idzie pan do sklepu

Wicemarszałek Sejmu zaapelował także o podwójną waloryzację rent i emerytur. - Chcemy dwa razy w roku waloryzacji rent i emerytur. Nie dlatego, że chcemy rozdawać pieniądze, tylko jak ktoś ma mamę - tak jak ja - która ma 94 lata, to wie, jak w tej chwili żyje w momencie, kiedy w sklepach poszło wszystko w górę - dodał.

Zastanawiał się też, czy Jarosław Kaczyński "jako jedyny nie widzi, że w sklepach wszystko poszło w górę". - Idzie pan do sklepu, panie prezesie, to pan zobaczy - polecił szefowie PiS.

