PiS odsłoniło karty - na niedzielnej konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. waloryzację "500 plus", darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz bezpłatne autostrady. Kiedy pierwsze zmiany wejdą w życie i czy w budżecie państwa znajdą się środki, by je sfinansować? O to premiera Mateusza Morawieckiego zapyta Piotr Witwicki w "Gościu Wydarzeń".