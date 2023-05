W dniu Święta Pracy sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ruszył marsz Lewicy i związków zawodowych pod hasłem "Godna praca – godne życie". - To dzień walki o wyższe pensje, krótszy czas pracy i prawo do dachu nad głową - powiedział Adrian Zandberg. Dodał, że dziś jest najważniejsza data w lewicowym kalendarzu.

Do zgromadzonych z okazji Święta Pracy przed Pałacem Kultury i Nauki przemawiali politycy Lewicy - Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg oraz przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

- Chcę powiedzieć wszystkim partiom prawicowym, a liberałom szczególnie - nigdy nie szanujecie państwa. A są takie momenty w polityce każdego kraju, w polityce każdego narodu, że jak jest źle, to przedsiębiorcy nie dadzą sobie rady bez instytucji państwa, jak jest źle, to ludzie nie dadzą sobie rady bez instytucji państwa - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Jego zdaniem państwo opiekuńcze "jest jednym z najważniejszych postulatów polskiej lewicy. Przekazał, że nie zgodzi się na prywatyzację i komercjalizację szpitali. Zapowiedział także budowę żłobków, szkół i tanich mieszkań na wynajem.

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przekazał, że godna praca to godziwe wynagrodzenie. - Obecne płace nie nadążają za inflacją. Pracownice i pracownicy w Polsce ubożeją, stają się coraz biedniejsi - przekazał.

Zandberg: Pracujący wbijają zęby w ścianę. Pensje nie nadążają za kosztami

Lider Partii Razem Adrian Zandberg oskarżał rząd premiera Mateusza Morawieckiego o to, że "ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa, dla polskich samorządów, wbijają zęby w ścianę, bo ich pensje nie nadążają za kosztami życia". - To jest odpowiedzialność tego rządu i dlatego ten rząd powinien odejść - dodał.

Przypomniał, jak poprzednie rządy "traktowały budżetówkę". - Dlatego mówimy dzisiaj jasno, twardo i bardzo wyraźnie: nie będzie powrotu do tamtej przeszłości, nie będzie powrotu do zaciskania pasa na brzuchach ludzi, którzy pracują dla polskiego państwa. Czas na podwyżki dla budżetówki - powiedział Zandberg.

WIDEO: Lewica i OPZZ zorganizowały obchody Święta Pracy. Marsz pod hasłem "Godna praca - godne życie"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zandberg dodał, że Święto Pracy to najważniejsza data w kalendarzu lewicy. - To dzień walki o wyższe pensje, bezpieczeństwo socjalne, krótszy czas pracy i prawo do dachu nad głową. O prawdziwą demokrację - w państwie i w miejscu pracy - powiedział.

ZOBACZ: Kaczyński o "tykającej bombie", Lewica i PSL o wsi. Sobotnie konwencje polityków

Jego zdaniem pod rządami Morawieckiego realne płace spadają - a w tym samym czasie marże i zyski korporacji rosną. - Giganci wykorzystali inflację, żeby wzbogacić się kosztem społeczeństwa, a tchórzliwy rząd, zamiast bronić Polaków przed wyzyskiem, zajmuje się tematami zastępczymi - podsumował Zandberg.

Uczestnicy marszu przeszli od Pałacu Kultury i Nauki ulicą Świętokrzyską przed siedzibę OPZZ przy ul. Kopernika, gdzie zorganizowano piknik rodzinny i wspólne świętowanie w miasteczku OPZZ. W centrum miasta są utrudnienia w ruchu.

WIDEO: "Wydarzenia": Wysyp kleszczy. Rośnie liczba chorych na boreliozę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/wka/Polsat News/PAP, polsatnews.pl