PiS chce zmienić "500" w "800 plus" od 2024 roku. Donald Tusk zaproponował, by nowe świadczenie obowiązywało już od czerwca. Czy to możliwe? Bogdan Rymanowski będzie rozmawiał z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg. Drugim gościem będzie publicysta specjalizujący się w geopolityce, dr Jacek Bartosiak.