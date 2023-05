- Ja dziś sprzątam po Mieszkaniu plus. Za chwilę zaproponuje rozwiązanie, które zamknie ten temat" - powiedział minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda. Polityk przeprosił za liderów tego projektu i zaznaczył, że "dziś idziemy w zupełnie innym kierunku".

Podczas rozmowy z rp.pl Buda został zapytany o losy programu Mieszkanie p=lus, który miał przynieść Polakom 100 tys. mieszkań na wynajem. Takiej liczby jednak nigdy nie osiągnięto.

Szef resortu rozwoju i technologii przyznał, że projekt nie wypalił. - Ja, uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie. Ja dziś sprzątam po Mieszkaniu plus. Za chwilę zaproponuje rozwiązanie, które zamknie ten temat - zapowiedział.

- Wszyscy ci, którzy otrzymali mieszkania, bo dzisiaj to jest najem, w ramach Mieszkania Plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat. Dobrze skończymy - tyle mogę zrobić - stwierdził.

Buda przeprosił również za liderów, którzy tworzyli ten program. - Dziś idziemy w zupełnie innym kierunku - dodał.

Program Pierwsze Mieszkanie

W połowie marca premier Mateusz Morawiecki przekazał, że rząd przyjął projekt ustawy ws. kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Zaznaczył, że to nie pierwszy rządowy program, który ma pomagać Polakom. - Chcemy, aby mieszkań było jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać - tłumaczył.

Projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia.

- Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich - przekazał premier.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki: Na posiedzeniu rządu przyjęto Program Pierwsze Mieszkanie

Jak powiedział, kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie. - Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu - dodał.

- Program Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla Polaków - stwierdził Morawiecki. Zaznaczył, że jest to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania.

ap/polsatnews.pl