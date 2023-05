Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekty ustaw ws. waloryzacji świadczenia 500 plus oraz wzrostu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych - poinformował w środę szef klubu KO Borys Budka. - Oczekujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu te projekty będą procedowane - podkreślił polityk opozycji.

- Projekt ustawy w sprawie waloryzacji 500 plus i podwyższającej kwotę wolną od podatku do wysokości 60 000 zł został złożony do laski marszałkowskiej - przekazał Borys Budka. Polityk podkreślił, że KO proponuje, aby zrewaloryzowane świadczenie w wysokości 800 zł było wypłacane już od czerwca.

- Te projekty mają rekompensować rosnącą inflację - wyjaśnił polityk. - Liczymy, że te dwie propozycje zostaną jak najszybciej uchwalone. Chcemy wyjąć z propozycji wyborczych PiS coś co jest absolutną przyzwoitością - waloryzację świadczeń - dodał.

- Należy doceniać także ciężką pracę. Są ludzie, którzy potrafią zarobić na siebie i na państwo. Dlatego proponujemy kwotę wolną od podatku w wysokości 60 000 zł. Te pieniądze zostaną w kieszeni podatnika - przekazał Budka.

- Jeśli nasze propozycje nie będą procedowane na najbliższych obradach Sejmu, to potwierdzi także, że podniesienia tego świadczenia nie chce tak naprawdę Kaczyńskie, że to tylko jego gra wyborcza - dodał.

Zapowiedzi Kaczyńskiego, odpowiedź Tuska

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie 500 plus zostanie zastąpione nową stawką – 800 plus.

- Od nowego roku program "500 plus" to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie "800 plus" - powiedział Kaczyński. Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

Do zapowiedzi lidera PiS odniósł się w poniedziałek Donald Tusk. Lider PO zaproponował, by wprowadzić tę zmianę jeszcze w tym roku.

- Możemy to zrobić wspólnie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca - mówił.

Tusk zaproponował również aby "pomyśleć o tych wszystkich ciężko pracujących Polkach i Polakach, którzy nie mają świadczenia na dzieci".

- Przegłosujmy tego samego dnia - kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. złotych rocznie - zaproponował.

Wkrótce więcej informacji.

WIDEO: Zbyt stromy podjazd. Mąż zamontował wyciągarkę, aby zabierać niepełnosprawną żonę na spacery Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl