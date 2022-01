We wtorek odnotowano w Polsce ponad 19 tys. nowych zakażeń koronawirusem. - Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To lawinowy skok - przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, podkreślając, że wykryto 709 przypadków Omikronu. Naukowcy ostrzegają, że czwarta dawka szczepionki nie chroni przed tym wariantem. Australia z 77 zgonami notuje rekord, a w Polsce zmarło kolejnych 377 chorych.