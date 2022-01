Michał Wypij gościem programu "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Jest takie ryzyko, że zostanie przekroczona (we wtorek - red.) bariera 20 tys. zakażeń. To wszystko pokazuje, że piąta fala staje się faktem - tłumaczył w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu podał, że wedle szacunków w szczycie ma być od 60 tys. do 140 tys. infekcji dziennie. Zapowiedział też funkcjonowanie Rady Medycznej w nowej formuje.

Rada Medyczna w nowej formule

Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy – mówił Niedzielski.

ZOBACZ: Konfederacja apeluje o dymisję pozostałych członków Rady Medycznej

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie epidemii. W oświadczeniu napisali m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".

Więcej odcinków programu "Graffiti"

WIDEO - Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/Polsatnews.pl