Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19 zwiększa liczbę przeciwciał do jeszcze wyższych poziomów niż po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki, ale to wciąż nie wystarczy, aby zapobiec infekcji Omikron - oceniają na podstawie wstępnych badań naukowcy z Izraelskiego Centrum Medycznego Sheba.

Omikron kontra szczepionki

Centrum przebadało poziomy przeciwciał u osób zaszczepionych trzema i czterema dawkami. Dane te porównano ze znanymi informacjami na temat Omikrona i wymaganym poziomem przeciwciał pozwalającym zwalczyć nowy wariant.

- Wiemy już, jaki jest poziom przeciwciał potrzebnych do ochrony przed Omikronem i uniknięcia zakażenia. Jest on prawdopodobnie zbyt wysoki, by dało się go osiągnąć przy pomocy obecnych szczepionek, nawet jeśli są to dobre szczepionki - tłumaczył Gili Regev-Yochay, dyrektor Oddział Chorób Zakaźnych i jeden z autorów badania.

Potrzebne nowe preparaty?

Naukowcy prowadzący badania nad skutecznością szczepionek zwracają uwagę, że to są wstępne wyniki, a raport jeszcze nie został opublikowany.

Na tę sytuację przygotował się Pfizer/BioNTech. Firma zapowiedziała, że nowa szczepionka będzie dostępna w marcu. Ma być skuteczna zarówno wobec Omikronu, jak i innych dotychczas powstałych mutacji koronawirusa.

Moderna również zapowiada badania kliniczne dla swojej szczepionki dostosowanej do nowych wariantów.

Izrael będzie podawał 4. dawkę

- Izrael będzie kontynuować podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 mimo badań, według których druga dawka przypominająca nie zapewnia wysokiej ochrony przeciw wariantowi Omikron koronawirusa - poinformował we wtorek dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Nachman Asz.

Asz powiedział, że "czwarta dawka zapewnia ochronę przed poważnymi powikłaniami, szczególnie w przypadku osób starszych i wysoce narażonych, dlatego apeluję o poddawanie się szczepieniu".

Dodał, że pojawienie się nowego wariantu nie wpłynęło na zwiększenie liczby pacjentów wymagających pomocy maszyn ECMO - przyrządów służących do pozaustrojowego natleniania krwi. Izrael nie odnotował również zgonów wynikających z zakażenia Omikronem. Zdaniem Asza "liczba infekcji nowym wariantem niedługo zacznie spadać".

Na początku stycznia Izrael rozpoczął podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 osobom z osłabioną odpornością, mieszkańcom domów opieki, a także wszystkim osobom powyżej 60. roku życia oraz pracownikom medycznym. W kraju dwiema dawkami szczepionki zaszczepiono ponad 97 proc. populacji.

