Na uwagę, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe dostały 300 procent podwyżki, polityk podkreślił, że trzeba to uporządkować. - I z pewnością rząd się tym zajmie - zaznaczył.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Ryszard Terlecki odniósł się także do sytuacji pandemicznej. - Nie chcemy dyscypliny w klubie ws. projektu o weryfikacji covidowej - przyznał. Zaznaczył także, że w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa mogą być konieczne ostrzejsze działania rządu.

W środę na Komisji Zdrowia odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej, który w połowie grudnia złożyła grupa posłów PiS. Projekt zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Przewiduje on również możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju zajęcia.

- Spodziewałem się, że prezydent Andrzej Duda odmówi podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Trzeba wymyślić projekt, który były do zaakceptowania dla prezydenta - mówił w poniedziałek Ryszard Terlecki.

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc.

Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy PiS zaskoczyło weto prezydenta, odpowiedział: - Mnie osobiście nie, ale były takie opinie w naszym środowisku, że to zostanie skierowane do Trybunału, tak się nie stało, czyli trzeba podjąć inne działania. Dopytywany, jakie to działania, odparł, że "wymyślić taki projekt, który byłby do zaakceptowania dla pana prezydenta".

Na uwagę, że prezydent zwracał uwagę, że nie można zerwać polsko-amerykańskich umów, a więc "nie uderzycie państwo w TVN", szef klubu PiS podkreślił, że w nowelizacji nie chodziło o uderzenie w TVN. - Chodziło o uporządkowanie przepisów dotyczących w ogóle funkcjonowania mediów w Polsce - dodał. Pytany, czy będzie nowy projekt, ocenił, że nie wie jeszcze. - Nie wykluczam takiej możliwości - podkreślił.

Dopytywany, czy prezydent zdradził PiS, odpowiedział natomiast, że prezydent jest ponadpartyjny. - Nie ma tutaj takiej kwestii, żeby zdradzał jakąś partię - podkreślał.

Na uwagę, że PiS przegrało rozgrywkę ws. ustawy medialnej, odpowiedział: - Ale jednocześnie wygraliśmy, bo pokazaliśmy że mamy spokojnie w Sejmie - gdy potrzebujemy - większość.