W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 46 962 321 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zostało 21 042 850 osób.

Dawkę przypominającą przyjęło 6 654 445 osób.

Szczepienia najmłodszych dzieci

Z danych MZ wynika, że spośród 304 tys. zarejestrowanych na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, pierwszą dawkę przyjęło już 208 tys.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 lat rozpoczęły się w Polsce 16 grudnia. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.

Schemat szczepienia jest dwudawkowy, przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie, co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Dla kogo trzecia dawka?

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn; po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne.

Także dla dzieci po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; zakażonych HIV; leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz dializowanych z powodu niewydolności nerek.

Łącznie do Polski dostarczono 96 550 560 dawek, z których 51 035 195 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano w sumie 743 048 dawek szczepionki.

Zgłoszono 17 090 niepożądanych odczynów; większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Obowiązek szczepień dla kolejnych grup?

Rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do kwestii ewentualnego wprowadzenia obowiązkowych szczepień służb mundurowych i nauczycieli powiedział, że temat był omawiany w trakcie piątkowej Rady Medycznej. - To był jeden z omawianych tematów, w styczniu ma zostać podjęta decyzja w tym zakresie. Takie jest ustalenie, że będą trwały konsultacje - powiedział.

- Pamiętajmy o tym, (...) że dziś każdy, z dnia na dzień, może się zaszczepić. System funkcjonuje tak, że każda chętna osoba ma dostęp do bezpłatnego, szybkiego szczepienia. To już nie jest żadną barierą - podkreślił rzecznik rządu. Jak ocenił, szczepienie to najlepsza ochrona przed koronawirusem. - Do tego będziemy zachęcać - dodał.

Obecnie obowiązkowe szczepienia dotyczą medyków. 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Resort zdrowia poinformował w piątek, że zaledwie 2,36 proc. w pełni zaszczepionych osób zostało zakażonych. - Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 10,69 proc. stanowiły osoby zaszczepione, zgony nie są związane ze szczepieniem - zaznaczono.

Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziły się 2 618 863 osoby. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 498 534 przypadków zakażeń.

Zaledwie 2,36 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 19,03 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni.

laf/PAP