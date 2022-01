W poniedziałek złożymy do Sejmu projekt ustawy. Ci, którzy poniosą wielkie koszty związane z podwyżkami, będą mogli liczyć na rekompensaty - powiedziała w niedzielę wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz.

W "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii", wyjaśniła, że projekt ustawy zakłada, że ci, którzy poniosą wielkie koszty związane z podwyżkami, będą mogli liczyć na rekompensaty. - Chodzi też głównie o to, żeby nie traktować indywidualnych odbiorców w spółdzielniach mieszkaniowych dla przykładu, jak przedsiębiorców - wyjaśniła Marzena Okła-Drewnowicz.

- Ludzie zostali zaskoczeni, nie zostali w odpowiedni sposób o tym poinformowani. Państwo nie może tak działać, że zaskakuje ludzi i później okazuje się, że z ich portfeli drenuje ogromne sumy pieniędzy - wskazała. W jej ocenie, "państwo powinno poinformować o tym, co będzie, jakie będą tego skutki i co należy zrobić". - Nie było takiej informacji. Dzisiaj tym ludziom absolutnie trzeba pomóc - zapewniła.

Polski ład i budowa Nord Stream 2

O podwyżki cen gazu i cen prądu podczas dyskusji był także pytany m.in. wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Podwyżki - to jest prawda. Ale pamiętajmy, że z nowym rokiem przychodzą również obniżki podatków dla wielu milionów Polaków wprowadzone Polskim Ładem. Zdecydowana większość emerytów przestanie płacić podatek od emerytury. O tym warto pamiętać"- podkreślił.

WIDEO: Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

W jego ocenie "to Donald Tusk jest ojcem tego, że w Polsce funkcjonuje dzisiaj taki system europejskich opłat za emisje, że ten punkt odniesienia to jest rok 2005, a nie 1990". - To Donald Tusk najpierw jako premier, a potem jako szef Rady Europejskiej i Europejskiej Partii Ludowej nie był w stanie powstrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2, za pomocą którego dzisiaj Gazprom i Władimir Putin podnosi ceny gazy i spekuluje nimi w całej Europie - wskazał Fogiel.

Wicerzecznik PiS odniósł się także do zarzutów prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który wskazał, że tarcza antyinflacyjna nie obejmuje samorządów. "Prezydent Trzaskowski niestety zapomniał zgłosić np. mieszkania komunalne jako zasób mieszkaniowy, które byłyby objęte wtedy niższą taryfą" - wyjaśnił Fogiel. Jak wskazał, "zamiast uprawiania polityki, doradzałbym korzystanie z tych możliwości, które są".

