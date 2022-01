Ceny gazu. KO składa projekt ustawy w Sejmie

Wymieniając konkretne liczby wzrostu cen gazu, rzecznik PO nazwał je "skandalem" i powiedział, że do tego nie można dopuścić. - Temu miała służyć tarcza antyinflacyjna, ale jest ona kompletnie dziurawa – stwierdził.

- Nasz projekt definiuje odbiorcę indywidualnego tak, że bez względu na to, czy ktoś mieszka w domu jednorodzinnym, czy mieszka w bloku, reprezentuje go wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, każdy będzie miał tę samą taryfę, chronioną przez URE, która nie będzie podlegała tak drastycznym podwyżkom, jakie zostały zapowiedziane w końcu grudnia - powiedział Grabiec.

- Dziwić może, że rząd nie reaguje na sytuację. Opowieści PiS, że każdy może wystąpić do PGNiG i prosić o to, by podwyżki kilkusetprocentowe zostały obniżone, to kuriozum - dodał.