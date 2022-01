Według "Gazety Wyborczej" zakup systemu Pegasus zrealizowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nad którym pieczę sprawują Zbigniew Ziobro i jego ludzie. W ocenie gazety, CBA i resort sprawiedliwości przeprowadziły "precyzyjnie zaplanowaną operację", a na jej każdym etapie "zadbano o kamuflaż".



Zapytany o to, czy może potwierdzić, że polski rząd zakupił system Pegasus, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział: - To co mogę powiedzieć i zagwarantować - żadne działania kontroli operacyjnej, tej najdalej idącej, czyli m.in. kontroli rozmów czy korespondencji, nie są w Polsce przeprowadzane przez służby bez zgody sądu.

ZOBACZ: Pegasus. Nowe doniesienia. "PiS oszukało posłów"

- Sądy mają drobiazgową wiedzę o tym, jaki jest zakres kontroli - dodał.

WIDEO: Piotr Müller w "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zaznaczył także, że zebrane materiały operacyjne nie mogą i nie są wykorzystywane w innym celu niż w zakresie, który są przedmiotem skierowanego do sądu wniosku.

Finansowanie Pegasusa

Dopytywany o doniesienia dotyczące finansowania zakupu Pegasusa środkami z Funduszu Sprawiedliwości, rzecznik powiedział: - Tak jak nie jest pełną informacją jawną to, jak wygląda wyposażenie wojska polskiego czy jednostek specjalnych, tak samo nie jest w pełni jawna informacja dotycząca tego, jakie konkretne systemy są używane. Jak są używane to informacja, która podlega kontroli sejmowej.

Przypomnijmy, że według amerykańskiej agencji AP za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowani w Polsce byli: mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator Krzysztof Brejza w czasie, gdy był szefem sztabu wyborczego KO. Podkreśla się przy tym, że klientami stojącej za Pegasusem izraelskiej NSO Group są jednostki rządowe.

Piotr Muller skomentował także kwestię od dawna zapowiadanej likwidacji Izby Dyscyplinarnej. - Komisja Europejska deklarowała, że jeżeli przedstawimy taką gotowość, to również Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany. Widzimy, że w tej chwili jest to przedmiotem politycznego przeciągania liny

Dodał, że nie jest w stanie zadeklarować, kiedy nastąpi faktyczne zamknięcie izby.

WIDEO - Dwa objawy kluczowe dla odróżnienia COVID-19 od grypy - prof. Paweł Januszewicz Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Polsat News