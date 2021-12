Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej. - Zamykam ten temat, oddaję Sejmowi do rozpatrzenia - ogłosił w poniedziałek, przyznając jednocześnie, że w parlamencie najpewniej nie znajdzie się większość, by odrzucić jego sprzeciw. Duda przypominał też, że "umów należy dotrzymywać".

Ogłaszając decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej, prezydent wyjaśniał, że brał pod uwagę m.in. postanowienia polsko-amerykańskiego traktatu z 1991 r. o wzajemnych stosunkach gospodarczych, jak i element "pluralizmu medialnego".

- Podzieliłem zdanie rodaków, że obecnie kolejne spory i jątrząca sprawa nie są nam potrzebne - mówił.

Przypomniał, że - w jego ocenie - ograniczenie możliwości posiadania udziałów lub akcji w podmiotach medialnych, jeśli chodzi o kapitał zagraniczny, jest sensowne. - Funkcjonuje ono w wielu krajach, to kwestia ich żywotnych interesów - dodał Andrzej Duda.

Według prezydenta, przepisy ograniczające udział kapitału zagranicznego w polskim rynku medialnym "powinny być wprowadzone na przyszłość". - Ci, którzy będą chcieli zainwestować w przyszłości, będą wiedzieć, na jakich warunkach mogą tę inwestycję prowadzić - wyjaśniał.

Podkreślał, że Pałac Prezydencki zawsze jest otwarty na dyskusje i argumenty. Dziękował jednocześnie, za wszystkie głosy, które w ostatnim czasie usłyszał ws. tej noweli.

W trakcie przemówienia Andrzej Duda przypomniał, że nowela prawa medialnego wzbudzała od wakacji bardzo duże dyskusje. Jak dodał, 15 sierpnia - podczas obchodów Święta Wojska Polskiego - odnosił się do jej zapisów.

- Mówiłem wtedy o naszych sojuszach, o zobowiązaniach i mówiłem wtedy również o tym, że umów trzeba dotrzymywać i dla nas Polaków jest to kwestia honorowa - wyjaśniał.

Jak dodał, "w ostatnim czasie, mając poważne zastrzeżenia w odniesieniu do przepisów tej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, rozważał de facto dwa scenariusze".

- Rozważałem w każdym przypadku odmowę podpisania ustawy, nie ukrywam tego; ale rozważałem czy skierować tę ustawę do TK, czy też zwrócić ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia - powiedział prezydent.

Duda ogłosił, że wybrał tę drugą opcję, czyli weto. - Podzieliłem zdanie większości rodaków, z którymi rozmawiałem, że kolejna niepokojąca, czy jątrząca sprawa, kolejne spory nie są nam potrzebne - argumentował.

Zaapelował też, by Sejm przyjął "odpowiednie rozwiązania ws. ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych w spółkach rynku medialnego, ale żeby zrobić to na przyszłość, w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych".

Z prezydentem Andrzejem Dudą porozmawia w poniedziałek Bogdan Rymanowski w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja na polsatnews.pl, w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 od godz. 19:20.

Wkrótce więcej informacji.

Kaczyński: PiS nie chce likwidować TVN-u

O sprawie ustawy medialnej mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii. Zapytany, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda ws. "lex TVN" odpowiedział: - To pytanie do Pałacu Prezydenckiego, jego współpracowników... Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji.

Jak dodał, rządzący "nie chcą likwidować telewizji TVN" i "nie liczą też na to, że TVN stanie się prorządowy". Całą rozmowę z szefem PiS przeczytasz tutaj.

WIDEO - Warszawa. Gwałt i molestowanie seksualne podczas przejazdu zamówionym kursem popularnej aplikacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl