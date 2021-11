W poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że zaprosiła na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. weryfikacji szczepień pracowników.

Borys Budka zapowiedział, ze Platforma Obywatelska weźmie udział w spotkaniu.

- Będziemy obecni na tym spotkaniu, to oczywiste. Natomiast oczekujemy, ze będą również przedstawiciele Rady Medycznej przy premierze żeby przedstawili swoje rekomendacje - wskazał.

Dodał, że to Rada Medyczna przy premierze powinna zaproponować konkretne rozwiązanie.

- To nie jest warunek naszej obecności. Ale raz jeszcze podkreślamy, że w sprawach dotyczących pandemii należy słuchać rad ekspertów (...) Ja oczekuje od pani marszałek, jako przedstawicielki większości parlamentarnej, przedstawienia konkretnych rozwiązań. Chciałbym, żeby to były rozwiązania opracowane przez ekspertów z Rady Medycznej - wyjaśnił.

- Obawiam się, że to jest tylko gra na czas, że Jarosław Kaczyński wystawia teraz panią marszałek Witek bojąc się, że nie ma większości, próbując ewentualnie zwekslować ten problem na innych - dodał.

Pakiet antycovidowy Lewicy

Ze strony Lewicy w spotkaniu weźmie udział szef klubu Krzysztof Gawkowski. - Będę uczestniczył w tym spotkaniu, bo przedstawiciele Lewicy zawsze uczestniczą w spotkaniach, na których omawiane są najważniejsze dla kraju kwestie. Muszę jednak zaznaczyć, że ta inicjatywa jest naszym zdaniem bardzo, bardzo spóźniona, a sprawę przez długie tygodnie lekceważył zarówno premier jak i minister zdrowia. Niemniej - lepiej późno niż wcale - powiedział szef klubu Lewicy.

.@__Lewica weźmie udział w spotkaniu na temat sytuacji pandemicznej, na które zaprasza Marszałek Sejmu.



Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd #PiS ewidentnie zaspał nie reagując na czwartą falę #COVID19!



Brak działań i strategii walki z chorobą, zabija niewinnych! — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 22, 2021

Dodał, że Lewica cztery miesiące temu ogłosiła swój pakiet antycovidowy, z którego - jak zauważył - dotąd nikt nie chciał skorzystać. - Zabierzemy więc ten raport na spotkanie i będziemy przedstawiać zawarte w nim wnioski - zapowiedział polityk.

Gawkowski dodał, że jego klub chce na spotkaniu przedstawić swoje priorytety dotyczące walki z koronawirusem. "Naszym zdaniem nie chodzi tylko o weryfikację szczepień pracowników. Musi być pełna jawność rekomendacji Rady Medycznej przy premierze, tak by wszyscy wiedzieli, co jest rekomendowane i co zarazem z tego jest wprowadzane przez rząd. Liczy się dla nas to, by była jasna strategia antycovidowa, wskutek której osoby zaszczepione nie będą ofiarami sytuacji, trzeba rozmawiać o wprowadzeniu restrykcji dla osób niezaszczepionych" - oświadczył.

Rzecznik PSL: weźmiemy udział w spotkaniu, bo dla nas jest to sprawa priorytetowa

- Będziemy brali udział w tym spotkaniu, jak w każdym, bo dla nas jest to sprawa priorytetowa. My na pewno od początku epidemii - i utrzymujemy to - proponowaliśmy, aby osoby zaszczepione nie podlegały żadnym restrykcjom, i z tym na to spotkanie przychodzimy - powiedział w poniedziałek Motyka, pytany o to, czy przedstawiciele PSL pojawią się na tym spotkaniu.

Poinformował, że uczestniczył w nim będzie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

próbują zrzucić odpowiedzialność za trudne decyzje na opozycję. Weźmiemy udział w spotkaniu z @elzbietawitek bo dla nas zdrowie Polaków jest priorytetem. Niestety, to sondaże a nie lekarze zarządzały walką z pandemią. Efekty są TRAGICZNE. I za to odpowiedzialny jest PiS. 2/2 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 22, 2021

Natomiast - jak podkreślił Motyka - "liczymy, że z jakimkolwiek projektem przyjdzie pan minister zdrowia Adam Niedzielski". - Bo widać dzisiaj, że poniósł totalną klęskę, jeśli chodzi o walkę z epidemią, poniósł totalną klęskę, jeśli chodzi o proces szczepień, i poniósł totalną klęskę, jeśli chodzi o przekonywanie do jakichkolwiek projektów ustaw w zakresie swojego obozu politycznego. Więc liczymy, że przedstawi on konkretne rozwiązania i uzyska przede wszystkim większość w swojej partii do tych rozwiązań - powiedział rzecznik PSL.

Na pytanie, czy Stronnictwo przyjdzie na to spotkanie ze swoimi pomysłami, Motyka odparł, że PSL przedstawia swoje propozycje od półtora roku. - Gdyby PiS przez ten czas przestał walczyć z opozycją, a zaczął walczyć z pandemią, to by te propozycje wziął na stół i zaczął nad nimi głosować - zaznaczył rzecznik ludowców.

Pytany o stanowisko PSL w sprawie poselskiego projektu ws. weryfikacji szczepień pracowników Motyka odpowiedział, "że nie ma żadnego projektu". - Będziemy rozmawiali na temat projektu, kiedy on się pojawi, kiedy wpłynie na biurka posłów. Natomiast takiego projektu nie ma, bo PiS jest zakładnikiem środowisk antyszczepionkowych - powiedział rzecznik PSL.

Na zaproszenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek zareagowała Konfederacja na swoim Twitterze. "Covidowa koalicja postępuje błyskawicznie. Już za 2 dni zaplanowali spotkanie w celu "policzenia głosów" poparcia nad projektem SEGREGACJI SANITARNEJ W POLSCE! " - napisali.

Covidowa koalicja postępuje błyskawicznie. Już za 2 dni zaplanowali spotkanie w celu "policzenia głosów" poparcia nad projektem SEGREGACJI SANITARNEJ W POLSCE! @pisorgpl @Platforma_org @__Lewica @nowePSL @PL_2050 czy wam po prostu nie wstyd?!#StopSegregacjiSanitarnej https://t.co/Edh0HYFjzr — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 22, 2021

Kidawa-Błońska: jak trwoga, to do opozycji

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska z PO stwierdziła, że "jak trwoga to do opozycji. PiS zaprasza dziś do wypracowania ponadpartyjnego projektu ustawy ws. walki z pandemią, gdy 4. fala przybrała na sile. Przespali cenny czas, dali się zastraszyć antyszczepionkowcom. Skuteczność rządu jest dziś żadna" - napisała.

Jak trwoga to do opozycji. PiS zaprasza dziś do wypracowania ponadpartyjnego projektu ustawy ws. walki z pandemią, gdy 4. fala przybrała na sile. Przespali cenny czas, dali się zastraszyć antyszczepionkowcom. Skuteczność rządu jest dziś żadna. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 22, 2021

Projekt dot. weryfikacji szczepień posłów PiS

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Minister zdrowia Adam Niedzielski napisał w niedzielę na Twitterze, że projekt Hoca równorzędnie traktuje zaszczepienie przeciw COVID-19, test na obecność koronawirusa i status ozdrowieńca. "Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" – napisał szef Ministerstwa Zdrowia.

Proponowany projekt równorzędnie traktuje zaszczepienie, test i status ozdrowieńca. Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem. @czeslawhoc @rychlik_pawel https://t.co/Gp6XXw3Vrn — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) November 21, 2021

Polska 2050: Chaos i panika

Informację o zaproszeniu marszałek Sejmu skomentował w mediach społecznościowych także Michał Kobosko z Polski 2050 Szymona Hołowni. "Jak panika i chaos we własnym obozie, to chcecie przerzucać odpowiedzialność na opozycję. Seriously? Gdzie jest rządowy - a nie poselski projekt ustawy?" - napisał. Jego wpis udostępniła posłanka ugrupowania Hanna Gill-Piątek.

Jak panika i chaos we własnym obozie, to chcecie przerzucać odpowiedzialność na opozycję. Seriously? Gdzie jest rządowy - a nie poselski projekt ustawy? https://t.co/RvLUVUsp3j — Michał Kobosko (@michalkobosko) November 22, 2021

aml/ml/mad/polsatnews.pl/PAP