Prezydent Rosji rozmawiał przed kamerami telewizji RT z Denisem Logunowem, wiceszefem Narodowego Centrum Badawczego Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamalei. W trakcie rozmowy na temat nowatorskiej szczepionki podawanej donosowo Putin wyraził chęć przetestowania takiego preparatu.

Logunow przyznał, że szczepionka jest obecnie testowana na pracownikach instytutu. Putin zapytał zatem, czy możliwe jest dołączenie do eksperymentu. Został poinformowany przez swojego gościa, że do wzięcia udziału w badaniu konieczne jest podpisanie oficjalnej zgody. Prezydent Rosji stwierdził, że może to zrobić.

Dobrowolne szczepienia w Rosji

Dziennik "Kommiersant" podał, że w okresie do października wzrosła liczba osób, które zdecydowały się na szczepienie przeciwko COVID-19. Szczepienie jest dobrowolne, ale władze przygotowują przepisy, które przewidują, że w restauracjach i transporcie publicznym wymagane będą kody dowodzące szczepienia bądź też negatywny test na COVID-19

Według danych urzędu statystycznego Rosstat około 83 proc. pacjentów zmarłych w Rosji na COVID-19 to osoby w wieku powyżej 60 lat. Prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby jest wśród nich wyższe. Zdaniem lekarzy sytuację mogłyby poprawić szczepienia w tej grupie wiekowej. Niemniej do października br. zaszczepiła się w Rosji tylko jedna trzecia osób w wieku emerytalnym.

