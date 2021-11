W Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (woj. podlaskie) pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują 100 z 97 łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Większość z nich to osoby niezaszczepione. Z kolei w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują 42 z 43 łóżek covidowych.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adam Szałanda poinformował, że szpital ma zakontraktowanych 97 łóżek covidowych, ale chorych jest więcej, bo 100. To podobna liczba do tej z listopada poprzedniego roku. Tylko minionej doby szpital przyjął 11 pacjentów z covidem.

- Ten poziom około stu pacjentów utrzymuje się już od kilku tygodni i ta liczba cały czas, powoli rośnie. Będziemy przyjmowali kolejnych pacjentów, jeśli będzie taka potrzeba, ale nasze możliwości powoli się kończą - dodał Szałanda. Łóżka covidowe stanowią 20 proc. wszystkich dostępnych w tej placówce.

90 proc. hospitalizowanych to osoby niezaszczepione

Chorzy ze szpitala w Suwałkach leżą na czterech oddziałach: zakaźnym, urologii, pulmonologii i oddziale reumatologii z pododdziałem dermatologii. Covidowcy trafiają także na oddział intensywnej opieki medycznej. Wśród nich 14 jest podłączonych do respiratorów. Jak poinformował Szałanda, ok. 90 proc. to osoby niezaszczepione.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w woj. podlaskim minionej doby zanotowano 302 osoby zakażone COVID-19, z czego 29 osób w Suwałkach. W województwie nie zanotowano przypadków śmiertelnych.

Szpital w Koszalinie - niemal wszystkie łóżka covidowe zajęte

W Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują 42 z 43 łóżek covidowych.

- Ten poziom zajętości łóżek covidowych utrzymuje się od drugiego tygodnia października - powiedziała rzeczniczka koszalińskiego szpitala wojewódzkiego Marzenę Sutryk.

Zaznaczyła, że z 42 obecnie hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 niezaszczepionych jest 30. - Cztery osoby są pod respiratorem, 33 pod tlenem - dodała.

Według danych Z 21 listopada, zamieszczonych na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w szpitalach w województwie z 950 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 669. Z 77 respiratorów 47 zajmują chorzy.

an/PAP