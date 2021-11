- Zaprosiłam na środę na godz. 12 szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę ws. wyjścia ponad podziałami z projektem dot. weryfikacji szczepień pracowników - powiedziała marszałek podczas konferencji w Sejmie.

Spotkanie jest pokłosiem głosowania nad projektem ustawy umożliwiającej pracodawcom weryfikację pracowników pod kątem szczepienia przeciwko COVID-19.

- Takie zaproszenia podpisałam i zostały do przewodniczących skierowane. Chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły. Czy jesteśmy w stanie być ponad podziałami w tej trudnej sytuacji, która dotyczy absolutnie nas wszystkich - powiedziała.

Elżbieta Witek wskazała, że trzeba szukać różnych metod żeby zminimalizować liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Ale chodzi również o to, by łóżka covidowe nie zabierały miejsc na oddziałach, gdzie będziemy mogli leczyć pacjentów z innymi chorobami.

Wspólne rozwiązanie

Marszałek zastrzegła, że nie ma jeszcze przygotowanego projektu ustawy. Jak dodała, chodzi o to, by wypracować wspólne rozwiązanie.

- Nie zakładam z góry, że z tego spotkania nie wyniknie nic pozytywnego i nie zakładam, że wszyscy "na hura", optymistycznie podejdą do tego tematu - zaznaczyła.

Zapowiedziała również, że po spotkaniu z szefami klubów i kół parlamentarnych przekaże informację, czy jest dobra wola ze strony parlamentu do procedowania takiej ustawy.

- Jestem zwolennikiem tego, ze nigdy nie trzeba przerywać działań. Zawsze, jeśli jedna metoda nie skutkuje, trzeba szukać następnej. Żebyśmy sobie nigdy nie zarzucili tego, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy jako parlamentarzyści żeby przyczynić się do złagodzenia skutków COVID-19.

Krytyka działań rządu

Marszałek Sejmu mówiła też, że nasiliła się krytyka wobec rządu oraz projektu ustawy posłów PiS, który ma umożliwić sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

- Ten projekt oczywiście do laski marszałkowskiej nie wpłynął, on został ogłoszony, ale natychmiast został potężnie skrytykowany - powiedziała Witek.

Witek podkreśliła jednak, że nie ma gotowego projektu w tej sprawie. Według niej, jeżeli kluby i koła parlamentarne na środowym spotkaniu wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół - "żeby każdy przyszedł z założeniami", a procesem legislacyjnym zajęłoby się Sejmowe Biuro Legislacji.

- Jeżeli będzie wola, będziemy chcieli zrobić to bardzo szybko. Jeżeli tej woli nie będzie, to będzie oznaczało, że to jest zwykłe krytykanctwo, a nie próba wspólnego podejścia do rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce z pandemią i jej skutkami. Wtedy te projekty, które są (przygotowane przez kluby parlamentarne - red.), będą procedowane, a decyzja Sejmu będzie taka, jaka będzie - wyjaśniła.

Opozycja

W jednym z wywiadów, szef Platformy Obywatelskiej Donald tusk powiedział, że walka z pandemią nie jest sprawą opozycji, tylko rządu.

Zdaniem Witek, jedyną receptą Tuska na zwalczenie pandemii COVID-19 jest jego zwycięstwo w wyborach.

- To nie jest metoda na zwalczenie COVID-u. Natomiast ja, organizując to spotkanie, mam jedno na myśli. Właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, czy to jest zwykłe krytykanctwo, po to, żeby po raz kolejny dołożyć rządowi w tej trudnej sytuacji. Czy opozycja może być opozycją odpowiedzialną, która w sytuacjach ekstremalnych, bardzo trudnych, które dotykają wszystkich obywateli, związane są z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, potrafi jednak na bok odłożyć swoje partyjne i klubowe przekonania, zachowania i w tej najtrudniejszej sytuacji potrafi się wznieść ponad to. O tym się przekonamy w środę - mówiła marszałek Sejmu.

