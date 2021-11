Jarosław Kaczyński zapytany, czy "będzie wojna", stwierdził, że "wojnę hybrydową już mamy". Dodał, że "raczej" wojny z użyciem broni nie rysuje się, bo "mamy do czynienia z przeciwnikiem nieprzewidywalnym" - zaznaczył.

Prezesowi PiS nie wydaje się, "żeby Łukaszenka był w stanie się odważyć na znacznie więcej niż dotychczas". - Wierzę w to i sądzę, że państwo, którzy nas słuchają, wierzą w to, że jednak wojny nie będzie - wiceminister ds. bezpieczeństwa.

Kaczyński pytany o obecne problemy Polski, odparł, że wynikają one z sytuacji międzynarodowej, na którą Polska nie ma wpływu. - Na szczęście jesteśmy dużo silniejsi niż byliśmy jeszcze nie tak dawno i wyjdziemy z tego. Damy sobie radę - dodał wicepremier.

Największe zagrożenie na horyzoncie według prezesa PiS

Podczas wywiadu w Polskim Radiu 24 prezes PiS został poproszony o wymienienie trzech najpoważniejszych zagrożeń, które widać na horyzoncie. - Na pewno działanie wewnątrz Polski bardzo dużej grupy, i grupy wpływowej, która za nic ma polskie interesy. To jest bardzo poważne zagrożenie. Ono już jest, ale to się może jeszcze nasilać - powiedział.

- Z całą pewną zagrożeniem, z którym trzeba walczyć i będzie się walczyć, jest inflacja - wymienił Jarosław Kaczyński. - Inflacja, jeśli się jej jakoś nie opanuje, może bardzo, ale to bardzo zagrozić gospodarce, co za tym idzie - zaszkodzić po prostu Polakom, polskim rodzinom, polskim gospodarstwom domowym - dodał.

Trzecie zagrożenie, które wymieniał wicepremier, dotyczyło COVID-19. - Ja bym jednak traktował tę kolejną falę pandemii jako poważne zagrożenie, bo to już są dzisiaj naprawdę duże rozmiary, chociaż wiem, że dzisiaj wielu Polaków się tym nie przejmuje, a poza tym, gdzie gwarancja, że nie będzie piątej fali, że to nie jest coś, co tylko nam, tylko ludziom na globie całym nie będzie towarzyszyło długo - mówił wicepremier. - Bardzo bym chciał, żeby tak nie było - podkreślił.

"Bardzo liczę na te nowe szczepionki, bardzo liczę na lekarstwo, bo takie też zostało stworzone, tylko te procesy certyfikacji trwają i sądzę, że to jakoś w końcu opanujemy, ale to rzeczywiście jest zagrożenie i nie należy go lekceważyć, bo niektórym wydaje się, jakby się przyzwyczaili do tego, a to jednak nie jest normalna sytuacja" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Wicepremier pytany o postulat opozycji w sprawie zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odparł, że jego postulat zjednoczenia klasy politycznej wokół kryzysu migracyjnego jest wciąż aktualny.

- Jeżeli to ma nastąpić, to powinny odbyć się spotkania, ale w innym trybie. Rada nie ma żadnych uprawnień, ale zachęca do tego, żeby uczestniczyć w niej, a zaraz później pobiec do kamer i powiedzieć, co się tam działo, bardzo często z politycznym komentarzem, który jedności nie buduje. Pewne rzeczy dobrze można zrobić w ciszy, nam niepotrzebne są demonstracje, tylko potrzebna jest rozmowa w ciszy - powiedział Kaczyński.

Dodał, że "jeśli opozycja się zreflektuje, to wtedy może być Rada, mogą być inne spotkania, ale musi być przede wszystkim jedność, bo są w tej chwili podstawy, żeby uważać, że wszelkiego rodzaju spory wynikłe i te wynikłe z różnic ideologicznych i różnego rodzaju ambicji i te z różnic interesów, trzeba w tym momencie zawiesić".

Prezes PiS o umiędzynarodowieniu sytuacji na granicy

Wicepremier pytany o umiędzynarodowienie sprawy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, odparł, że jest to kwestia odpowiedniego "timingu".

"Działania są prowadzone, dyplomacja na ogół jest prowadzona w sposób dyskretny, a jeśli chodzi o wychodzenie z tym na zewnątrz, to jest to kwestia momentu i ten moment być może jest już niepodległy, ale nie należałoby się tutaj nadzwyczajnie spieszyć" - powiedział prezes PiS.

- Trzeba też pamiętać, że na pewno umiędzynarodowienie jest potrzebne, ale nie w ten sposób, żeby rozmawiano nad naszymi głowami, a takie propozycje padają - dodał.

J. Kaczyński ocenił, że niewłaściwe umiędzynarodowienie może kryzys pogłębić.

- To musi być tak zaplanowane, żeby szanse na to, że to coś da, były poważne, bo jeżeli to się nie uda, to będziemy mieli do czynienia z pogłębieniem kryzysu i jeszcze większą zuchwałością naszych przeciwników - ocenił wicepremier.

Von der Leyen prowadzi do upadku rządu?

Jarosław Kaczyński zapytany o opinię do oceny europosła PiS Ryszarda Legutko, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce obalić polski rząd, odpowiedział, że "myślę, że tego rodzaju myśli nie są obce przynajmniej części członków KE, ale wszystko w naszych rękach".

Zaznaczył, że Polska nie jest w sytuacji Włoch czy Grecji, gdzie - jak mówił - takie przedsięwzięcia się udały. - Mamy niewielką, ale jednak większość w parlamencie i jesteśmy w stanie się bronić. - W żadnym razie nie mamy zamiaru się poddawać - dodał.

- To naprawdę wielka degradacja państwa i degradacja narodu, w końcu dużego narodu europejskiego, jeśli mu się zmienia rząd. Wybory będą - mam nadzieję - w 2023 roku i wtedy społeczeństwo zdecyduje - dodał wicepremier.

Według prezesa PiS "mamy dobra sytuację gospodarczą". - Inflacja jest duża, ale będzie przedstawiony społeczeństwu pakiet antyinflacyjny i wydaje mi się, że będzie on w znaczniej mierze skuteczny - stwierdził Kaczyński.

Dodał, że "pewne obiektywne procesy ekonomiczne" również powinny doprowadzić do tego, że problem inflacji wciągu kilku najbliższych miesięcy spadnie.

Wybory parlamentarne i skrócenie kadencji Kaczyńskiego jako wicepremiera

Jarosław Kaczyński zapytany, czy wobec konfliktu na granicy nie odejdzie z rządu i zostanie na swoim stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa, odpowiedział, że "być może będzie konieczne żeby przedłużyć (swoją obecność - red.)". - Taką funkcję, jaką ja pełnię to mogą pełnić inni i będzie to równie efektywne, a jeśli byłby to ktoś z tych resortów siłowych to mogłoby to być nawet bardziej efektywne - dodał.

Prezes PiS zapytany na sam koniec, czy "Prawo i Sprawiedliwość wygra zbliżające się wybory", odpowiedział, że "ma obowiązek" je wygrać.

Zmiany w strefie przygranicznej. Rząd przyjął projekt

W poniedziałek wieczorem Kancelaria Premiera poinformowała, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić - na specjalnych zasadach - pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym.

KPRM informując w poniedziałek o przyjęciu przez rząd projektu podała, że "nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego". Według KPRM dzięki nowej ustawie "poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym – na specjalnych zasadach – będą mogli pracować dziennikarze".

Jak podkreślono w informacji, "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna". "Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania" - czytamy w komunikacie.

KPRM wskazuje, że zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Ponadto - jak przekazano - zgodnie z projektem podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty za czas jego obowiązywania, a funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

prz/aml/Polskie Radio