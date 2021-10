Choć konferencja szefowej KE dotyczyła szczytu G20 i konferencji klimatycznej w Glasgow, padło podczas niej także pytanie o polski KPO.

Von der Leyen odpowiedziała, że w tej kwestii "zawsze wyrażała się jasno". - Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego), zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - wskazała.

Dodała, że te kwestie są osadzone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE. - Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z Polską, ale reforma to condicio sine qua non (warunek konieczny - red.) - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Von der Leyen na konferencji prasowej.

Kara na rzecz KE

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy i Odporności. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro. KE zatwierdziła dotychczas 22 spośród 26 złożonych KPO. Na akceptację czekają KPO Polski, Węgier, Szwecji i Bułgarii. Holandia nie przedstawiła dotąd swojego planu i nie zwróciła się do KE o wypłatę środków z Funduszu Odbudowy i Odporności.

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz KE okresowej kary 1 mln euro.





TSUE podał w uzasadnieniu, że - na podstawie informacji przedstawionych przez obie strony - wiceprezes Trybunału stwierdził, iż przepisy polskie dotyczące Izby Dyscyplinarnej nadal są stosowane w polskim porządku prawnym.



W zeszłym tygodniu, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że możemy liczyć się z tym, że zaliczki z Funduszu Odbudowy nie będzie w tym roku.

