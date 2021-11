Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił w poniedziałek założenia reformy sądów powszechnych. - Zlikwidujemy biurokrację w sądach, zakładamy spłaszczenie ich struktury - powiedział. W ten sposób uwolnionych ma zostać 2 tys. stanowisk sędziowskich. - Sędziowie zajmą się orzekaniem - powiedział. Dodał, że zamiarem reformy jest dostęp do sądu przez aplikację, w tym do rozpraw on line.