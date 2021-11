Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że inflacja w październiku wyniosła rok do roku 6,8 proc. w porównaniu z 5,9 proc. we wrześniu.

Jak zwraca uwagę główny ekonomista ING Rafał Benecki, wzrosty cen mają szeroki zakres - drożeje energia, a "presja kosztowa rozlewa się na cały koszyk inflacyjny". Dodaje, że widać to w "galopujących cenach" towarów, których inflacja w ciągu paru miesięcy przyspieszyła do 6,8 proc. rdr i dołączyła do wysokiej inflacji cen usług (obecnie także 6,8 proc. rdr).

Bank szacuje, że inflacja bazowa netto wyniosła 4,5 proc. rdr. "CPI w grudniu wyniesie około 7,8-8 proc. rdr." - dodaje.

Presja popytowa

W ocenie ekonomisty ING w 2022 r. CPI spadnie, ale bazowa inflacja pozostanie wysoka. "Wiodącą rolę w kształtowaniu inflacji przejmie presja popytowa i płacowa, taka sytuacja jest widoczna także w innych gospodarkach regionu" - zaznacza Benecki.

"Docelowa stopa procentowa dla gospodarek regionu Europy Środkowej - Węgier, Rumunii, Czech, Polski - to ok. 3 proc. i zostanie ona osiągnięta na przełomie 2022-23 r." - prognozuje bank.

mad/PAP