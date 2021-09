Koronawirus - Raport Dnia. Środa, 8 września

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 533 przypadkach koronawirusa i 11 zgonach. Przedstawiciele resortu zdrowia apelowali do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, aby jak najszybciej to zrobiły oraz zapewniali, że we wrześniu i październiku szczepionki będą bezpłatne. Tymczasem ENA zaktualizowała listę skutków ubocznych, które mogą pojawić się po preparatach dwóch producentów.