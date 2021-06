W piątek potwierdzono 133 nowe przypadki koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. - Od dziś zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Według WHO u osób najbardziej zagrożonych może być konieczne podawanie co roku kolejnej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.