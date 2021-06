Wariant delta w Australii. Lockdown w Sydney

W centrum miasta i na wschodnich przedmieściach Sydney wprowadzono w czwartek tygodniowy lockdown po wykryciu zakażeń wariantem koronawirusa Delta. Mieszkańców tych dzielnic oraz osoby pracujące w ścisłym centrum wezwano by nie opuszczały swoich domów poza wyjątkowymi wypadkami. Pozostali mieszkańcy Sydney mogą poruszać się po mieście jedynie do pracy lub do szkoły.