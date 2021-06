Od soboty 26 czerwca nastąpi kolejne luzowanie obostrzeń. Nowe zasady mają obowiązywać do końca wakacji, ale jak zastrzegają rządzący, mogą być one korygowane, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i statystyki szczepień.

Otwarcie dyskotek, zmiany w limitach

Od soboty na siłowniach, w klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, targach, konferencjach, wystawach i salach zabaw będzie obowiązywał nowy limit - 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.

Otwarte zostaną dyskoteki. Dozwolony limit osób to 150. Bez zmian pozostaje limit dotyczący imprez i spotkań organizowanych na świeżym powietrzu oraz w lokalach gastronomicznych - może w nich brać udział maksymalnie 150 osób. Ten sam limit obowiązuje w przypadku zgromadzeń.



Zwiększy się limit osób w kinach i teatrach z 50 na 75 proc. obłożenia.

Od soboty wszystkie miejsca w transporcie publicznym będą mogły być zajęte. Podróżujących obowiązuje jednak zakrywanie ust i nosa maseczkami.

Hotele od soboty będą mogły przyjąć więcej gości - w obiekcie będzie można wynajmować 75 proc. pokoi. Limit ten jednak nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.





Zwiększy się także limit gości w restauracjach - z 50 na 75 proc. obłożenia lokalu.

W wesołych miasteczkach również będzie obowiązywał limit 75 proc. obłożenia obiektu.

Więcej osób będzie mogło uczestniczyć w uroczystościach religijnych - w świątyniach będzie obowiązywał limit 75 proc. obłożenia.

Z kolei sportowe zmagania na trybunach będzie mogło śledzić 50 proc. kibiców na widowni.

Co ważne - wszystkie limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

Zmiany dotyczące kwarantanny

Od północy ze środy na czwartek weszły w życie nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen.

Przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwolnieni będą z 10-dniowej kwarantanny, pod warunkiem że zostali w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 preparatem dopuszczonym do obrotu w UE albo okażą po 7 dniach od przekroczenia granicy ujemny wynik testu.

Obywatele spoza Schengen i EOG do tej pory mogli być z niej zwolnieni na podstawie negatywnego testu wykonanego po wjedzie do Polski w ciągu 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Z kwarantanny podróżujących do Polski spoza Schengen nie zwalniał i nadal nie będzie zwalniał test wykonany w kraju wylotu.

W świetle nowych przepisów kwarantanna dla osób rozpoczynających podróż z kraju, który nie należy do strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Polski będzie zdejmowana najwcześniej po 7 dniach od ich przyjazdu, pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu. Zwolnienie następować będzie z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) przez laboratorium diagnostyczne do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP). Z kwarantanny nie zwalniają testy na obecność przeciwciał (testy serologiczne i kasetkowe). Testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.

Kwarantanna nie będzie jednak obowiązywała dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 lub tych, którzy przedstawili swój negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu.

Dotychczas 10-dniowa kwarantanna, z możliwością zwolnienia po 7 dniach po otrzymaniu negatywnego testu, obowiązywała podróżujących z Brazylii, Indii i z Republiki Południowej Afryki, a – od środy – z Wielkiej Brytanii.

Kwarantannie nie podlegają osoby wjeżdżające do naszego kraju, które są w pełni zaszczepione (14 dni po zakończeniu procesu szczepienia) przeciw COVID-19 preparatami dopuszczonym do obrotu w UE.

Z kolei podróżni, którzy przybywają do Polski ze strefy Schengen, nadal podlegać będą kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Nie może on być jednak wykonany wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Mogą też wykonać test na miejscu w Polsce w ciągu 48 godzin od wjazdu. Negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

dk/jo/PAP, polsatnews.pl