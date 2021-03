Niedzielski: zawiesiłem dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu

Szef MZ na konferencji prasowej w Radomiu podkreślił, że trzecia fala pandemii koronawirusa "rozpędza się w Polsce". Wskazał, że dzisiejsze dane dotyczące zakażeń pokazują, że "mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji".

Zwrócił uwagę, że szpitale tymczasowe powstały po to, by pomóc w walce z pandemią podczas rozwijania się trzeciej fali. - Niestety, z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, z dyrektorami szpitali, a to nie jest czas, w którym możemy poświęcać energię na niesnaski, na brak dobrej komunikacji - powiedział Niedzielski.

Jak dodał, sytuacja, która ma miejsce w Radomiu jest niechlubnym przykładem, kiedy współpraca wojewody z dyrektorem szpitala miejskiego nie układała się w najlepszy sposób. - Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł przedstawił mi formalny wniosek z uzasadnieniem, w którym odwoływał się do sytuacji, gdzie dyrektor lokalnego szpitala nie wdrażał w życie decyzji wydawanych przez wojewodę w ramach przygotowania szpitala tymczasowego, który był przygotowywany razem z Totalizatorem Sportowym, też ta współpraca pozostawała wiele do życzenia - wskazywał minister.

ZOBACZ: Brytyjski wariant koronawirusa bardziej śmiertelny od innych. Nawet o 70 proc.

Zaznaczył, że brak otwierania szpitali tymczasowych jest nie do zaakceptowania. - Według mojej wiedzy ten szpital powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca - dodał szef MZ.

- Dlatego podjąłem decyzję, żeby zawiesić dyrektora szpitala miejskiego pana Marka Pacynę w pełnieniu obowiązków, a jednocześnie korzystając z rozwiązań, które daje ustawa covidowa wprowadzić pełnomocnika, którego głównym zadaniem będzie jak najszybsze zorganizowanie szpitala tymczasowego w Radomiu - poinformował Niedzielski. Zaznaczył, że sytuacja epidemiczna na Mazowszu jest jedną z trudniejszych w Polsce.

Szef MZ przekazał, że zwrócił się także z prośbą do prezesa NFZ o wytypowanie osoby, która będzie w imieniu ministra zarządzała szpitalem. - Pan prezes Nowak wskazał mi kierownika radomskiej delegatury pana Andrzeja Cieślika - powiedział minister.

WIDEO - Pięcioraczki z Gniezna. Pierwsza dziewczynka opuściła szpital Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/prz/ Interia, PAP